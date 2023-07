L'actu en bref du 10 au 14 juillet 2023

Thierry Queffelec sur le départ, un détournement de fonds à l'association des maires ou encore l'écart de prix entre la Guyane et la France, comme chaque vendredi nous vous proposons un résumé de l'actualité de cette semaine, en bref.

Lindy Nedan •

1 Une septuagénaire a été tuée à Saint-Laurent-du-Maroni

[FAITS-DIVERS] Un drame a frappé la capitale de l'Ouest jeudi 13 juillet. Une femme de 79 ans a perdu la vie après avoir reçu une décharge de fusil. La victime a été atteinte au thorax droit. Malgré l'intervention des secours, elle a succombé à ses blessures. C'est un différend avec les occupants d'une résidence qui serait à l'origine de ce drame.

Une marche contre la violence s'est déroulée vendredi 14 juillet dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni.

2 Un nouveau préfet nommé en Guyane

[ PREFECTURE ] Nommé préfet de Guyane depuis novembre 2020, Thierry Queffelec cède sa place à Antoine Poussier. L'annonce a été confirmée ce jeudi 13 juillet 2023 en conseil des ministres. Le futur préfet a été sous-préfet en Martinique et occupait jusqu'à lors, le poste de conseiller technique Outre-Mer auprès d'Elisabeth Borne.

Pour sa dernière conférence de presse, Thierry Queffelec a fait un bilan de la sécurité pour le premier semestre 2023.

3 Détournement de fonds à l'association des Maires

[ ESCROQUERIE ] Plus de 215 000 euros détournés à l'association des maires de Guyane. L'objet principal de l'assemblée générale qui a eu lieu lundi 10 juillet dans les locaux de l'association. Selon l'audit organisationnel et financier, cette somme aurait été détournée par deux secrétaires. Des employées mises à disposition de l'Amg par l'APROSEP et l'AGEPSL, des associations au rôle trouble dans ce dossier.

4 Le sénateur de l'Amapá souhait créer une université frontalière entre le Brésil et la Guyane

[ ÉDUCATION ] C'est à Oiapoque que ce nouvel établissement devrait voir le jour. Randolfe Rodrigues, sénateur de l'Amapá, réclame un changement de statut de l'actuel campus binational universitaire d'Oiapoque. L'objectif est de faire de ce campus une université frontalière autonome. Cela permettrait de la coopération avec la Guyane, selon le sénateur.

5 Le festival Fever Fest prend place à Sinnamary ce week-end

[ VACANCES ] Ce week-end, Sinnamary est en fête à l'occasion du Fever Fest. Il s'agit du premier festival organisé par les SuppaStarz. Fever Fest c'est une bande de quatre amis qui ont décidé d'en faire plus pour le territoire en matière d'événementiel et de culture. Ils ont pris plusieurs années avant de pouvoir concrétiser ce projet. Un festival qui allie à la fois remise en forme, bien-être et concert. Rendez-vous les 14,15 et 16 juillet 2023.