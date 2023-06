Que faire ce week-end du 9 au 11 juin 2023 en Guyane ?

Vous cherchez une idée de sortie en Guyane? La rédaction de Guyane la 1ère a listé pour vous quelques manifestations prévues ces 9, 10 et 11 juin 2023 sur le territoire. Au programme : concerts, spectacles, ateliers ou encore découverte du patrimoine culturel et culinaire guyanais…

VENDREDI 9 JUIN 2023

THEATRE

L’auditorium de l’Encre accueille deux évènements ce vendredi :



- à 18h : « Des travers et des toiles II ». Il s’agit des restitutions théâtrales des élèves du département Arts du théâtre du Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre de Guyane (CMDTG), d’extraits tirés du répertoire théâtral classique et contemporain ou encore d’écrits et autres créations d’élèves. L’entrée est gratuite.



- à 20h : « Chuis pas belle », un « work in progress » théâtral proposé par l’atelier théâtre adulte du CMDTG sous la direction d’Hermina Duro.

La pièce restitue la résidence d’écriture et création menée par Caya Makhélé. Des échanges sont prévus avec le public. L’entrée est libre.





CONCERT

Composé de Denis Lapassion, Patrick Plenet et Teddy Lapassion, le « Denis Lapassion Trio » donne rendez-vous au public dès 20h à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane pour un concert de Jazz Afro Amazonien. Une prestation à laquelle participera au chant l’artiste Maryloo Coopen.

Tarif : 25€

SAMEDI 10 JUIN 2023

COMMEMORATION

©otythys

Dans le cadre du 175ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, de nombreuses manifestations sont organisées sur l’ensemble du territoire. Retrouvez ici la liste des évènements.





CONCERT

Les aficionados de musique kompa ont rendez-vous ce samedi 10 Juin à 22h00 au Centre Commercial Montjoly 2. À l’affiche en live animation : le groupe haïtien Kaï avec à sa tête Richard Cavé, l’ancien membre du groupe Carimi. Une soirée animée par les DJs Black Jack et Lucas.





CONFERENCE

La ville de Mana organise de 9h00 à 18h, à la salle de cinéma à l'Acarouany, un séminaire intitulé « Mana, émergence d'une société de libres ? ».

Avec en toile de fond cette question : « Un monde créole inédit né d’une révolution humaniste : Prime société des (nouveaux) libres ?», le séminaire tâchera de vérifier que l’humanisme d’Anne-Marie Javouhey soulève des conséquences humaines et historiques de hautes portées historique et sociale, tant du point de vue national que mondial.

« Mana, émergence d'une société de libres? » • ©DR

ARTISANAT

La commune de Saint-Georges et ses partenaires organisent de 7h à 2h du matin, sur la place Romain Garros, une manifestation intitulée « l'ESt-ART ».

Sur place, le public pourra (re)découvrir l’artisanat local et les produits du terroir, participer à des conférences et débats, à des ateliers de fabrication de tambours ou encore de dégustation etc.

Pour l’occasion, Guyane la 1ère vous donne rendez-vous de 6h à 8h pour la matinale et de 10h à 13h pour un Karfour Grand Format en direct radio depuis St Georges de l’Oyapock.

Géraldine Chainon et Ti Klod iront à la rencontre des exposants et des organisateurs.

De son côté, Franck Appolinaire partagera toute l’actualité de l’Ouest Guyanais depuis Saint-Laurent du Maroni.

La rédaction sera également sur place avec la présentation par Bertrand Villeneuve du journal de 13h en direct de la commune de l'Est.

Guyane la 1ère vous donne rendez-vous de 6h à 8h pour la matinale et de 10h à 13h pour un Karfour Grand Format en direct radio depuis St Georges de l’Oyapock ce samedi 10 juin 2023 • ©DR

Toujours dans l’Est, la commune de Camopi organise de 8h à 13h la 9ème édition de la « journée de l’abattis » sur la place du Fromager.

Au programme : vente de perles, démonstration de recettes à base de manioc et bananes, artisanat, mais aussi sensibilisation au tri des déchets.

A cette occasion également, le concours du « plus beau tatouage genipa ».

SPORT

Une matinée dédiée au sport et au bien-être est organisée à partir de 8h30 au Mercure Royal Amazonia de Cayenne par la team RedLine. Au programme : conférence-débat donnée par BioStratège sur le thème de l’alimentation locale et du sport, échanges et dance work-out avec Tara’s body animé par DJ Wyh.

Un évènement 100% féminin.

DIMANCHE 11 JUIN 2023

DANSE

L’association Oraka présente à partir de 19h, à l'auditorium de l'Encre à Cayenne « Le pouvoir d’assumer les erreurs », acte 2. Plusieurs groupes se succéderont sur scène.

Le spectacle se veut être la mise en scène d'une évolution des représentations des erreurs dans une société où le bien paraître limite l'envie de faire des erreurs devant autrui.

Prises de risque athlétiques dans une ambiance fantaisiste.

ANIMATIONS

À Matoury, « Plezi Timoun » revient pour une 2nde édition à la médiathèque municipale. Au programme de 9h à 17h : des ateliers créatifs, des conférences-débats, des animations mais aussi un espace ludique.

Un moment à partager en famille toute la journée.

Une grande brocante spéciale enfance se tiendra par ailleurs sur le parking de la Médiathèque de 8h à 17h. Des jeux, jouets, livres, CD, DVD, vêtements pour enfants et nourrissons ainsi que du matériel de puériculture seront proposés à la vente par des particuliers. L’occasion de faire des bonnes affaires.