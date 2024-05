Saisie record de cocaïne en Guyane : la drogue devait embarquer vers le port du Havre

Dans l’affaire de la saisie d’1,8 tonne de cocaïne le 25 avril au port de commerce de Dégrad Des Cannes, la procureure de Fort de France précise que le port de destination de la drogue était le Havre. Aucune interpellation n’a encore eu lieu dans ce dossier.

La drogue saisie jeudi 25 avril au port de commerce de Dégrad Des Cannes « était à destination du Havre », a indiqué dans un mail Clarisse Taron, la procureure de la république de Fort de France, répondant aux questions de Guyane la 1ère adressées par mail ce 1er mai. Le port normand est le principal point d’arrivée en Europe des porte-conteneurs qui quittent la Guyane pour traverser l’atlantique.

Pas d'interpellation pour le moment

« La quantité saisie (…) est de 1,820 tonne », précise la magistrate, c’est-à-dire 1820 kilos de cocaïne. Cette précision intervient sur la base de la pesée de la marchandise saisie, qui affine le premier chiffre donné le 28 avril par Clarisse Taron à Guyane la 1ère. Rappelons qu'il s'agit d'une saisie record en Guyane, trois fois plus importante que celle réalisée en octobre 2020 aux abords du port de commerce.

Par ailleurs, ajoute la procureure de Fort de France, il n’y a « pas d’interpellation à ce stade ni d’ouverture d’information judiciaire ». L’enquête se poursuit, sous l’égide de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée (JIRS) de Fort de France, menée en Guyane par le Service Territorial de Police Judiciaire.

Une saisie évaluée entre 90 et 145 millions

Reste une question : quelle est la valeur de la drogue saisie ? Sur ce point, Clarisse Taron répond : « La prix de la cocaïne est évidemment variable, mais on évalue en gros le prix du kilo à 5000 à 8000 euros au départ et à dix fois plus à l’arrivée ». En se basant sur ces chiffres, la marchandise saisie peut être évaluée au départ, en Guyane, dans un intervalle de 9 à 14,5 millions d’euros.

Si elle avait traversé l’atlantique, sa valeur au détail sur le marché français aurait été comprise entre 90 et 145 millions d’euros.

Cette valeur peut aussi varier en fonction de la pureté du produit, qui est souvent « coupé » avec d’autres substances, parfois plusieurs fois, ce qui augmente d’autant le prix de la cocaïne vendue au détail.

