VIDÉO. Rétro 2023 : retour sur les faits marquants du volet sécurité / justice en Guyane

54 décès enregistrés, une nouvelle politique 100 % contrôle ou encore la vague Balance ton porc Guyane... retour sur les temps forts police / justice de 2023 dans cette rétrospective.

Une année marquée par un regain de violences. Alors que l’an passé 47 homicides volontaires étaient dénombrés, il semblerait que 2023 ait battu tous les records.

Si les services de l’Etat n’ont pas confirmé le nombre d’homicide, nos confrères de Guyaweb ont obtenu du procureur général le chiffre de 54, fin novembre.

Des chiffres en hausse en raison notamment du décompte des morts en forêt, attestés par des médecins légistes. Le nombre de personnes placées en garde à vue est en hausse de 15,8 %.

Lutte contre l'orpaillage illégal

En revanche, le bilan est positif pour la lutte contre l’orpaillage illégal : 363 patrouilles se sont déployées au cours des quatre premiers mois de l’année.

70 millions d’euros, c’est en moyenne le montant déployé par l’Etat dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane chaque année.

Selon le dernier bilan des autorités début juillet, les opérations Harpie ont réduit l’activité clandestine. En octobre dernier, les Forces armées de Guyane, la Gendarmerie et la Sécurité Civile ont procédé à la destruction de 12 puits sur un site de production primaire sur la piste Coralie. Mais il reste plus de 6 000 garimpeiros en Guyane.

En octobre, des associations ont lancé une action en justice contre l'État "pour dénoncer ses défaillances en matière de lutte contre l’orpaillage illégal" en Guyane et en matière de "protection des droits humains et de la nature”.

Dispositif 100 % contrôle

Un an après la mise en place de la politique 100% contrôle, où en est-on ? L’opération se déroule à l'aéroport international de Cayenne Félix-Éboué, seule voie vers l'Hexagone.

Bilan de l’opération : entre le 31 octobre 2022 et le 10 novembre 2023, 808 kilos de drogue sont interceptés. Selon la préfecture, 574 personnes ont été interpellées.

Si le processus a permis d’être un filet dans le trafic de drogue, il a aussi empêché des personnes de se rendre dans l’hexagone, sans pour autant procéder à leur interpellation.

En septembre dernier par exemple, deux voyageurs se sont vus refuser l’accès par arrêtés. Pour autant, dans un jugement rendu le 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Cayenne a confirmé la légalité du dispositif « 100 % Contrôle ».

Balance ton porc

Le mouvement prend forme sur les réseaux le 24 août dernier. Des témoignages par centaines s’ajoutent derrière le hashtag balance ton porc GF. Les noms des présumés harceleurs et violeurs sont révélés, suivis des accusations.

Au total, près de 300 témoignages sont envoyés. On peut y lire des cas de viols, des attouchements, du harcèlement sexuel et moral, de l'abus de pouvoir et de faiblesse. Aujourd’hui, le compte Instagram compte plus de 27 000 abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Balance ton porc Guyane (@balancetonporc.gf)

Face à la vague médiatique, les administratrices du compte ont invité les victimes à se rapprocher de certaines associations pour les accompagner, comme l’Association d'Aides aux Victimes, aux Femmes et Familles, L'arbre Fromager ou l’Association d'Aide aux Victimes d'Infractions Pénales.