Circulation automobile partiellement interdite dans le zone de la Jambette à partir du lundi 19 octobre

Nouvelle perturbation au niveau de la zone commerciale de la Jambette (Fort-de-France). Une partie du réseau d'évacuation des eaux usées s'est effondrée à cause de l'usure. Pendant les travaux, la zone de Jambette aura donc une seule entrée et sortie du côté du rond-point de Californie.

Suite au troisième effondrement du réseau d’eau pluviale principale de la zone de la Jambette, le bureau de l’ASL Jambette et son syndic sont dans l’obligation de prendre la décision de la fermeture temporaire de l’accès au pont de la Jambette au niveau de SAPRO.



À compter de ce lundi 19 octobre 2020, la circulation sera donc interrompue au niveau de SAPRO pendant toute la durée des travaux de rénovation du réseau d’eau pluviale. La zone de Jambette aura donc une seule entrée et sortie du côté du rond-point de Californie.



Cette décision est prise pour la sécurité des usagers de la zone mis en danger par une circulation restée dense malgré le dispositif de sens interdit au niveau de Rivière Roche.

Le problème c'est que nous n'avons aucune aide de la CTM ou autre pour faire ces travaux. Nous les faisons sur fonds propres et nous avons déjà fait trois emprunts pour ça. Nous avons déjà dépensé plus de 600 000 euros sur la canalisation et il nous en faudrait encore 700 à 800 000 pour tout faire.

On ne peut pas demander aux copropriétaires des charges exceptionnelles indéfiniment surtout dans la période que nous connaissons. Pierre Albert, syndicat des copropriétaires

Le tuyau d'assainissement en acier usé sera remplacé par un ouvrage en béton qui se veut plus solide. Durant la durée des travaux, environs 3 à 4 semaines, les véhicules ne pourront pas circuler entre l'entrée de la Jambette et l'entreprise SAPRO. Un nouveau coup dur pour l'activité économique après la période de confinement.Le syndicat des copropriétaires Jambette souhaiterait l'aide des autorités publiques pour entretenir cet axe très enprunté.Cette zone privée, mais très passante, est fragilisée par le trafic régulier de poids lourds. En septembre 2018, la chaussée s'était affaissée sous le poids d'un camion , laissant place à un énorme trou