Le collectif "Volga-Plage territoire responsable" reste mobilisé contre la violence

Nous exigeons que, des moyens exceptionnels pour la reconquête des territoires fragilisés doivent être déployés, tant dans le domaine de la sécurité, que dans ceux de l’inclusion, de la solidarité et du développement.

© Martinique la 1ère Le conseil citoyen spécial du mercredi soir (29 mai 2019), a rassemblé la population et les autorités

Des mesures urgentes s’imposent

Le 29 mai 2019, ce collectif avait déjà affiché sa détermination à lutter contre la violence en général et dans le quartier en particulier, en organisant une grande réflexion sur le phénomène avec les riverains, en présence des autorités politiques et judiciaires.Cette mobilisation citoyenne a débouché sur un manifeste à l’adresse du premier Ministre, Edouard Philippe. Le document dressant un état des lieux de la situation et les priorités afin de juguler cette délinquance.Pour le collectif Volga-Plage Territoire Responsable (VPTR), la prolifération des armes, le désoeuvrement, le chômage, la délinquance, la pauvreté et l’exclusion, sont autant de maux qui viennent ajouter à la difficulté des acteurs à actionner le changement. Le 21 mai 2019 , puis le 23 juillet 2019 , Volga-Plage a encore été le théâtre d’homicides. Respectivement, une mère de 7 enfants et un adolescent de 14 ans ont trouvé la mort dans des circonstances dramatiques.Dans ce contexte, les habitants du quartier sont très inquiets, la psychose monte et l’image de Volga se ternie, "une zone de non droit" disent certains d’après le collectif VPTR. "Comment protéger mon enfant et dois-je déménager" s’interrogent d’autres ?Toutes ces questions seront sur une nouvelle(au think-tank du quartier - 61 Boulevard Nelson Mandela, sur les berges).L’objectif du collectif est d’échanger en présence des représentants de la ville de Fort-de-France, de l’État, de la CTM, de la CACEM, du Pôle Emploi, mais aussi du CCAS foyalais, de l’ARS, de la DEAL, et de la DIECCTE.Ces institutions sont invitées à réfléchir sur les mesures d’urgence à mettre en œuvre, afin de rassurer la population, de faciliter le travail associatif de proximité, d’apaiser les tensions et de relance le développement du quartier précise les membres du collectif Volga-Plage Territoire Responsable.Notons que ce rassemblement intervient au lendemain d’une déclaration commune des parlementaires et élus locaux, pour dire stop aux homicides et à la circulation d’armes à feu sur le territoire martiniquais.