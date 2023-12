Un grillage pour empêcher les curieux de se rapprocher trop près de "Georges le crocodile"

"Accès interdit à toute personne. Présence d'animaux dangereux. Danger", voilà le message de la pancarte apposée sur le grillage qui a été installée sur plus d'une centaine de mètres le long du parking du centre commercial de Place d'Armes.

Cette protection métallique empêche tout accès aux berges de la rivière Lezard, lieu où le saurien a été aperçu à plusieurs reprises. Ses dernières sorties avaient créé de véritables attroupements de curieux désireux de photographier et filmer "Georges". La ville envisageait déjà de sécuriser la zone.

Le public arrivait de plus en plus près du crocodile. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans un milieu naturel, il n'attaque personne, il ne mange pas les animaux aux alentours. Mais il peut se sentir attaqué, agressé et réagir.

Des personnes en quête de faire le selfie au plus près du crocodile traversent les berges et vont de l'autre côté. Pendant la période des grandes vacances, nous avons eu de plus en plus de personnes qui y vont. Quand le crocodile sort prendre du soleil, les gens le voient, ils s'arrêtent. Ça fait des embouteillages, il y a des personnes avec des enfants qui vont le plus près possible.