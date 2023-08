Mélinda Fontaine représentera la Martinique au concours de Miss Bollywood International

En décembre 2023, le concours de Miss Bollywood International aura lieu, comme chaque année, en Martinique. Un coup de projecteur sur la culture indienne, qui manque de visibilité sur l'île selon la diaspora. Apprentie esthéticienne, Mélinda Fontaine disputera le titre contre des concurrentes venues du monde entier.

Jeanne Casez •

"La culture indienne n'est pas assez valorisée en Martinique". Animée par ce constat, Mélinda Fontaine disputera la 5e édition du concours de Miss Bollywood International le 16 décembre 2023 en Martinique.

Issue d'une famille Indo-Martiniquaise, la Lorinoise de 19 ans réalise une formation dans les domaines de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie.

Le 16 juillet, elle a été intronisée Miss Bollywood de Martinique sans concours, au restaurant Le Bambou du Morne Rouge.

Les concurrentes découvriront la Martinique

Mélinda accueillera ses concurrentes en Martinique le 8 décembre 2023. Venues de Sainte-Lucie, de Guyane, de Guadeloupe, d'Inde ou encore de France hexagonale, les miss Bollywood resteront une semaine sur l'île.

L'occasion de répéter pour le Jour-J et de découvrir les saveurs et les traditions martiniquaises, à travers des dégustations et une initiation à la yole, entre autres activités proposées.

Le 16 décembre, jour du concours, quatre épreuves départageront les candidates sur leur indianité, leur maîtrise de la danse indienne et leur porter de sari.

Allier la culture indienne à d'autres

La capacité de ces jeunes femmes à représenter la culture indienne à travers le monde sera le premier critère d'évaluation. Mais les miss prouveront aussi qu'elles savent allier cette tradition avec d'autres.

"Le Bollywood n'est pas apprécié que des Indiens et il se danse d'ailleurs sur d'autres musicalités", argumente Nathalie Palamy, la présidente du Comité Miss Bollywood Martinique et International, organisatrice mère du concours.

Pour cette raison, une épreuve "métissée" demandera aux concurrentes d'exécuter des pas de danse indienne sur une musique moderne ou de la tradition antillaise.

170 ans après

C'est en grande partie grâce aux efforts de Nathalie Palamy que cette compétition d'envergure internationale se tient tous les ans sur l'île.

Petite-fille de la première danseuse indienne traditionnelle de Martinique, la présidente de l'association Savana Savita tient dur comme fer à ce que l'évènement reste local.

Il y a 170 ans, les premiers indiens débarquaient à Saint-Pierre pour remplacer la main-d’œuvre esclave.

Leurs descendants sont aujourd'hui partie intégrante de l'île. Et des évènements tels que le concours de Miss Bollywood, un temps fort du calendrier martiniquais.