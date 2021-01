Un comité de vigilance pour les communes du nord de Martinique exposées au risque volcanique de la montagne Pelée

Guy Etienne •

Le 5 décembre 2020, le premier seuil d’alerte jaune a été activé par le préfet de Martinique et des scientifiques de l’IPGP (Institut Physique du Globe de Paris). Ces derniers ayant observé les semaines précédentes plusieurs séismes sous-marins et des fumerolles sur le site ont donc pris les devants, même si "ce ne sont pas les signes précurseurs d’une éruption" ont-ils souligné lors d’une conférence de presse, afin de dissiper toute psychose.

Saint-Pierre, Morne-Rouge et Prêcheur sous la menace

C’est dans ce contexte que les villes de Cap Nord très directement concernées (Saint-Pierre, Morne-Rouge, et Prêcheur en première ligne) proposent la création d’un "comité de vigilance" composé d’élus, de représentants d’associations martiniquaises qui œuvrent déjà dans le domaine de la culture du risque et de l’écologie, de collectifs citoyens martiniquais et de scientifiques.

Cet espace permettrait d’exercer un véritable contrôle citoyen et des élus sur l’activité de surveillance du volcan et sur l’efficience des décisions qui pourraient être prise dans une situation de crise, notamment par l’Etat (…). Il favoriserait un vrai dialogue qualitatif avec les représentants de l’Etat et ceux de l’IPGP. (Marcelin Nadeau – maire du Prêcheur)

Le premier magistrat écologiste du Prêcheur qui avait déjà lancé la réflexion dans un courrier rendu public le 6 décembre 2020, propose également la mise en place d’un "pôle martiniquais de développement des connaissances sur les risques naturels en général et sur les phénomènes géologiques et volcaniques en particulier".

Les "retombés touristiques" du volcan

Il importe d’avoir un véritable dispositif autonome d’observation du volcanisme relevant du type péléen mais également des rivières dites de la Pelée, de leurs crues torrentielles et plus particulièrement de leurs lahars, potentiellement dévastateurs. (Marcelin Nadeau)

Enfin, Marcelin Nadeau considère que "ce pôle scientifique pourrait être également un excellent axe de développement du Nord avec ses retombées touristiques. Il favoriserait l’émergence d’un tourisme basé sur la culture scientifique en relation avec tous les risques auxquels notre pays est exposé. Ainsi, nous ferions de notre apparente faiblesse, notre force."

Toutes ces propositions sont donc soumises à l’appréciation des autorités et de la communauté des communes de Cap Nord, et pas seulement le Prêcheur, le Morne-Rouge et Saint-Pierre. Cette dernière baptisée ville d’art et d’histoire a vu sa population décimée le 8 mai 1902, lors de la dernière explosion du volcan martniquais, lequel a fait 30 000 morts ce jour-là.