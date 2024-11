Une nouvelle escroquerie pyramidale révélée par plusieurs prétendus bénéficiaires en Martinique

Après le Soussou JJ Privilèges, une autre arnaque a été dénoncée par plusieurs prétendus bénéficiaires d’un système pyramidal : le système T.K.Y. Près de 7000 Martiniquais auraient perdu leurs mises.

Les plus gourmands ont misé près de 7000 euros en 3 mois pour tenter de décrocher le Graal, à savoir la coquette somme de 120 000€. D’autres Martiniquais ont fait des prêts à la banque ou ont emprunté à des proches pour pouvoir rentrer dans ce système pyramidal.

Il s’agissait d’acheter des licences via une application internet. Plus elle était chère, plus les gains semblaient alléchants.

Seul engagement : quelques clics à réaliser chaque jour pour faire augmenter la visibilité d’influenceurs et de TikTokeurs internationaux et parrainer un maximum de personnes sur le territoire.

Ce qui a apporté du crédit à l’affaire, c’est qu’une succursale du siège T.K.Y. installée aux États-Unis s’est implantée pendant les grandes vacances en Martinique. Tout portait à croire que ce système très rodé et très professionnel rapporterait des gains fabuleux : une société avec un Kbis, un numéro de SIRET… Autant de gages de fiabilité.

Des gains colossaux à la clé

Premier couac. Tout se passait sur une plateforme virtuelle et via Whatsapp. Jamais de contact direct pour préserver, disaient-ils, "la confidentialité". Le système a surfé sur des problèmes de vie chère pour proposer des gains faramineux.

Le pot aux roses a été découvert le week-end dernier (9 et 10 novembre 2024) lorsque, finalement, la plateforme a été rendue inaccessible. Impossible même de savoir si elle était réellement installée aux États-Unis.

Il semblerait que près de 7000 Martiniquais soient concernés de près ou de loin par cette affaire.

Depuis, pas de son, pas d’image.

