Le programme de la visite de la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, à Mayotte

La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, est en visite à Mayotte ce mercredi et jeudi. Un déplacement consacré à la crise de l'eau et à la préparation du projet de loi Mayotte et de l'opération Wuambushu 2.

Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer, est en déplacement à Mayotte ce mercredi 3 et jeudi 4 avril. Ce sera sa troisième visite à dans le département depuis son arrivée rue Oudinot. Sa première journée de visite sera consacrée à des rencontres avec les parlementaires et les élus du conseil départemental pour préparer le projet de loi Mayotte et la révision constitutionnelle pour la suppression du droit du sol dans le département. La ministre assistera également à une réunion de travail avec le syndicat des Eaux et les services de l'État sur le suivi du plan eau et du déploiement des infrastructures. Elle suivra également une présentation des dispositifs de contrôle de la qualité de l'eau à la retenue collinaire de Combani. Marie Guévenoux se rendra ensuite à Cavani pour constater la situation sur la place après le démantèlement du camp de migrants dans l'enceinte du stade. Pour sa deuxième journée de visite ce jeudi, la ministre des Outre-mer rencontrera cette fois les maires, avant une réunion de travail sur la préparation de l'opération Wuambushu 2, qui devrait débuter à la mi-avril. Elle s'entretiendra enfin avec les acteurs économiques pour discuter des enjeux liés à la convergence sociale.

