Les 3 grandes actualités du lundi 17 mars

Rentrée scolaire perturbée, semaine de la mobilité et pénuries alimentaires... voici les 3 principales actualités de la journée du lundi 17 mars.

Mayotte La 1ère •

Une rentrée scolaire non sans difficultés

Reprise des cours ce lundi 17 mars pour les quelque 117 000 élèves de Mayotte. Après deux semaines de vacances, le retour sur les bancs ne se font pas sans à-coups puisque les services de transport scolaire sont perturbés en ce jour de rentrée. Le réseau halO', chargé des transports scolaires à Mayotte, a déclaré vendredi dernier que leurs bus ne circuleraient pas dans la zone CADEMA pendant la journée du lundi 17 mars.

A l'origine de cette perturbation, le retrait des conducteurs à la suite d'incidents survenus le vendredi 28 février 2025,"ayant blessé grièvement l'un de leur collègue conducteur en exercice", explique l'entreprise sur son site Internet.

A travers cette journée, les conducteurs dénoncent les violences récurrentes dont ils sont victimes.

HalO' prévient les usagers que de fortes perturbations sont donc à prévoir dans la zone CADEMA mais que le reste des autres secteurs seront desservis aux horaires habituels.

Une amélioration du service des barges mais des routes toujours congestionnées

Comme annoncée hier par la préfecture ce week-end, une troisième barge est remise en service ce lundi 17 mars. La barge "Georges Nahouda" avait été retirée des rotations entre Petite-Terre et Grande-Terre le 7 janvier dernier, à la suite d'une collision. Depuis, des travaux ont été opérés sur le navire qui est à nouveau prêt à transporter des usagers.

Cette troisième barge vient soulager le service des transports maritimes et les 2 seules barges en circulation depuis plusieurs semaines. Jusqu'à aujourd'hui, une barge toutes les 30 minutes au départ de Mamoudzou était prévue en temps normal. Des départs plus fréquents devraient donc avoir lieu.

Quant au réseau routier, les embouteillages sont à nouveaux présents sur les routes mahoraises malgré la circulation alternée mise en place depuis le 4 mars dernier. La rédaction de Mayotte La 1ère consacre une semaine spéciale à la question de la mobilité dans le département et dans un premier temps aux embouteillages. Des reportages seront à retrouver sur notre site web et dans nos journaux radio et télévision.

Des pénuries de denrées alimentaires de plus en plus contraignantes

Depuis le passage du cyclone Chido, les pénuries alimentaires sont à répétition. A chaque semaine, sa pénurie. Si les livraisons de packs d'eau se font au compte-gouttes depuis Chido, de nouveaux produits disparaissent peu à peu des rayons des magasins. En première ligne, les oeufs. La filière avicole a fortement été affectée par le cyclone et sa production n'est pas prête de revenir à la normale.

Outre les oeufs et l'eau, plusieurs produits commencent à être rationnés dans les supermarchés. C'est le cas du lait, de la farine, du riz ou encore des packs de frites. La raréfaction de ces produits s'explique par une rupture de la chaîne de distribution depuis le cyclone mais aussi par une ruée sur les denrées alimentaires de la population en cette période du Ramadan.