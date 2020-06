Affaire David : la cour délibère

Pour ce quatrième et dernier jour de procès, les plaidoiries de la partie civile ont animé la matinée, au tribunal de Nouméa. Cet après-midi la parole était donnée aux avocats de la défense. Tous ont regretté la question spéciale qui est actuellement posée lors du délibéré.

Des troubles mentaux invoqués

Un discours décousu

C’est Me Brunard, avocate de l’un des agresseurs, pour lequel l’avocat général a requis 14 années de réclusion criminelle qui a débuté les plaidoiries. A l’image des trois autres avocats de la défense, elle a plaidé l’impossibilité de répondre à la question spéciale. Celle qui agrège à l’accusation de séquestration, les circonstances aggravantes d’actes de torture et de barbarie. Les quatre avocats des quatre accusés l’assurent : aucun élément nouveau, ne permet d’imputer cette question spéciale aux mis en cause. Des accusés dont les personnalités ont été présentées, les difficultés familiales précisément décrites et les enfances malheureuses longuement évoquées.Une après-midi de plaidoirie qui s’est clôturée avec celle de Me Guerin-Fleury, avocat du violeur présumé de David, qui encourt 25 années de réclusion criminelle. Son conseil évoque des troubles mentaux et un homme « dont l’abolition du discernement n’est pas avérée, mais dont je suis persuadé, qu’il n’avait pas toute sa tête ». Il évoque même la schizophrénie possible du mis en cause, due à sa consommation régulière de cannabis.Le mot de la fin a été donné aux quatre accusés, tous se sont adressés à David. Une victime à qui ils demandent tous pardon. L’homme accusé du viol de David, a quant à lui suscité la consternation de la salle pour sa dernière prise de parole. Un discours décousu évoquant sa « paranoïa » et le pardon qu’il espère obtenir de la part de la victime. Il a conclu en assurant se remettre aux mains je cite, « de la justice des hommes ».Rappelons que dans la matinée, l’avocat général a requis pour l’homme accusé de viol, 25 années de réclusion criminelle . Pour les trois autres accusés : des peines de 14, 15 et 16 ans. Les délibérés sont en cours.