Au premier jour de la visite ministérielle, l'État dévoile deux documents très attendus

C'est une nouvelle étape dans les discussions qui doivent mener la Nouvelle-Calédonie vers un nouveau statut. De retour sur le Caillou, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a participé ce jeudi 1er juin aux restitutions de l'Accord de Nouméa et de l'audit de décolonisation en présence d'élus indépendantistes et non-indépendantistes. Il a aussi pris part à un séminaire sur la transition énergétique.

Sophie Boltz avec les rédactions de NC la 1ere •

Une journée, trois rencontres. Pour son premier jour de visite en Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a commencé, ce matin, par rencontrer les élus indépendantistes et non-indépendantistes au haut-commissariat. Ils ont effectué une restitution du bilan de l’Accord de Nouméa. Pas question pour autant de parler de "réunion trilatérale", selon les indépendantistes. Dans le camp loyaliste, Virginie Ruffenach y voit un bilan sérieux avec des éléments très précis. Nicolas Metzdorf déplore le fait que le rééquilibrage prévu n'est pas à la hauteur. Quant aux indépendantistes, ils estiment que le travail mené est "objectif", même s'ils relèvent quelques lacunes notamment sur les terres. En marge de ces rencontres, une vingtaine de personnes ont battu le pavé au centre-ville de Nouméa. Avec des revendications diverses. Certains ont manifesté pour réclamer l’indépendance. Une énergie autonome, pas chère et décarbonée Deuxième temps fort de la journée : le séminaire sur la transition énergétique à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Vers 12h30, Gérald Darmanin a pris la parole lors de cet événement organisé par la Fédération des entreprises des Outre-mer (Fedom). Il a indiqué que l’"on doit avoir en Calédonie une énergie autonome, pas chère et décarbonée". Il a proposé la piste du nucléaire en précisant "qu’il n’est pas fermé à ça ici". S'agissant du contexte actuel de discussions et de ses multiples allers-retours sur le Caillou, le ministre a lancé : "viendra le moment où le président de la République va prendre des décisions à la place des Calédoniens ! Il a demandé "encore un peu de patience. La violence politique coûte plus cher que les quelques mois que vous devez encore nous donner pour négocier." En d'autres termes, le ministre souhaite que les discussions avancent. Cinq critères étudiés Troisième temps fort : la restitution de l'audit de décolonisation en présence des élus indépendantistes et non-indépendantistes. Il s'agit d'un texte qui doit faire le point sur les avancées de la Nouvelle-Calédonie en matière de décolonisation. Pour cela, cinq critères ont été étudiés : l'accès aux responsabilités des populations locales, les inégalités sociales, la répartition des richesses, l'immigration et l'accompagnement vers l'indépendance. À l'issue de la journée, Gérald Darmanin a semblé satisfait des échanges. Il a dit avoir "bon espoir" pour la suite des discussions. Au cours des prochains jours, il discutera notamment du dégel du corps électoral et d'un éventuel référendum. Il a précisé que celui-ci restera "ouvert" et ne sera pas forcément "binaire". Le ministre a également envisagé un "new deal économique" pour que la Nouvelle-Calédonie ne soit plus dépendante que du nickel et de l'État. La visite de Gérald Darmanin se poursuit demain, vendredi. Un nouveau direct lui sera consacré sur le site internet de NC la 1ere. Retrouvez le programme ici.

