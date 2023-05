Gérald Darmanin de retour en Calédonie, le programme de sa visite

Partager :

Bilan de l'Accord de Nouméa, audit de décolonisation, réunions de travail bilatérales, groupe sur le nickel : autant d'étapes notables, à l'agenda du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, du 1er au 4 juin. Un programme qui intègre des déplacements à Ouvéa et l'île des Pins, ou des thèmes comme la transition énergétique, le changement climatique et la protection de la biodiversité.

Françoise Tromeur

A un jour et demi de la première séquence, le programme se précise… Voici le déroulé prévisionnel pour le retour de Gérald Darmanin environ trois mois après son précédent passage en Calédonie. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer multipliera les réunions, visites ou échanges du 1er au 4 juin. Jeudi 1er juin, à Nouméa A 9 heures, au haut-commissariat, une rencontre entre les trois parties impliquées dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Pas la trilatérale attendue, plutôt une réunion pour restituer un document important : le bilan de l'Accord de Nouméa, et ce, "en présence des élus indépendantistes et non indépendantistes".

A 12h25, passage à la Chambre de commerce et d'industrie. Gérald Darmanin doit prendre la parole en clôture du séminaire organisé par la Fedom (Fédération des entreprises des Outre-mer) sur la transition énergétique.

A 15 heures, retour au haussariat, pour un thème fort, puisque l'audit de décolonisation sera restitué, là encore "en présence des élus indépendantistes et non indépendantistes". Vendredi 2 juin, toujours à Nouméa A 9 heures, au haussariat, nouvelle réunion de travail entre l'Etat et les indépendantistes.

A midi, même formule, avec les non-indépendantistes.

A 14h30, direction le campus universitaire de Nouville. Il est prévu de visiter le laboratoire Sigma, autour de projets qui abordent le changement climatique, avec visionnage du documentaire scientifique Nations of water ou encore échanges avec des étudiants.

A 18 heures, séquence nickel, puisque le groupe de travail consacré au secteur se réunit au haut-commissariat. Samedi 3 juin, d'Ouvéa à l'île des Pins A 10 heures, la délégation ministérielle est attendue à la mairie d'Ouvéa, où une inauguration de "locaux mutualisés" est prévue, ainsi que des "échanges avec les acteurs locaux sur l'impact du changement climatique".

A 11h35, rendez-vous plus au Sud de Iaai, au pont de Mouli. Présentation "de l'impact sur le trait de côte et de l'accompagnement réalisé par l'AFD". Puis "déjeuner républicain".

A 15h15, Gérald Darmanin doit mettre le pied à l'île des Pins, à l'embarcadère baie de Kuto, pour une "présentation en mer du lagon" et des échanges sur la protection de l'environnement.

Et à 16 heures, rencontre avec les gendarmes de la brigade.

