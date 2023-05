Retour de Gérald Darmanin en Calédonie : entre restitutions politiques et séquence économique, suivez notre direct

Partager :

Ouverture d'une nouvelle séquence politique destinée à doter la Calédonie de son prochain statut. Ce jeudi 1er juin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, supervise la restitution du bilan de l'Accord de Nouméa, au haut-commissariat. Dans l'après-midi, ce sera l'audit sur la décolonisation. Et entre les deux, un passage à la Chambre de commerce et d'industrie où se tient un séminaire sur la transition énergétique. A suivre dans notre direct.

Rédactions de NC la 1ère •

[9h10] Les élus indépendantistes arrivent ensemble sauf Jacques Lalié qui était déjà présent. Le front indépendantiste est bien présent au haut-commissariat ce jeudi 1er juin. • ©Coralie Cochin / NC La 1ère [8h55] Les politiques, élus indépendantistes et non-indépendantistes, arrivent par vague pour la rencontre avec Gérald Darmanin. Les élus se rendent au Haut-Commissariat • ©Coralie Cochin / NC La 1ère Jacques Lalié, président de la Province des îles est le premier élu indépendantiste à être présent. • ©Coralie Cochin / NC La 1ère [8h45] Bienvenue dans le direct numérique consacré à la première journée de cette visite ministérielle en Nouvelle-Calédonie. Sur le papier, elle commence fort. A 9 heures, à Nouméa, les élus indépendantistes et non indépendantistes sont attendus au haut-commissariat. Une rencontre entre les trois parties impliquées dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Mais de là à parler de trilatérales… Il s'agit surtout de restituer le bilan de l'Accord de Nouméa. Gérald Darmanin s'est exprimé sur son compte facebook officiel et a indiqué : "Ce déplacement s’inscrit dans la mission qui m’a été confiée par le Président de la République et la Première ministre afin de trouver un nouvel accord avec les indépendantistes et les non-indépendantistes et d’assurer, durablement, l’avenir de la Nouvelle Calédonie."

