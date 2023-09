Conflit autour du transport aérien : le 18 septembre comme date butoir à Lifou et à l'Île des Pins

Une deuxième réunion était programmée ce vendredi entre les responsables d'Air Calédonie, le gouvernement et le collectif des usagers de Kwenyii, à l'Île des Pins. Elle n'a débouché sur aucune avancée selon le collectif, qui menace d'un nouveau blocage de l'aérodrome.

Aucun avion d'Air Calédonie n'a volé entre Nouméa et Lifou ce vendredi. Le vendredi 1er septembre, ce sont les rotations entre Nouméa et Maré qui ont été annulées. Mais les premiers à se mobiliser étaient des habitants de l'Île des Pins. Le collectif des usagers de Kwenyii a bloqué l'aérodrome de Moue pendant plus de dix jours, pendant les vacances scolaires.

Les trois collectifs portent des revendications similaires, sur les tarifs des billets d'avion et du fret ainsi que sur le nombre de trajets "continuité". Les Kunié demandent également un aménagement des horaires de vols.

Une première réunion a eu lieu à l'Île des Pins, le 3 septembre, entre Air Calédonie, le gouvernement, la province Sud et le collectif. Plusieurs propositions ont été faites. L'ajout d'une rotation le jeudi et un assouplissement de la politique sur les excédents de bagages et sur le fret notamment. Un autre rendez-vous avait été fixé : le 8 septembre. Il n'y a eu aucune avancée selon le collectif, qui exige de nouvelles propositions d'ici le 18 septembre.

Ce jeudi, le comité des consommateurs Ne Drehu a donné la même date butoir. Si aucun accord n’est trouvé, les aérodromes pourraient alors être bloqués à l’Île des Pins et à Lifou à partir du 19 septembre.