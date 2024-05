Crise en Nouvelle-Calédonie : La plateforme TikTok de nouveau accessible

La plateforme TikTok est de nouveau accessible, en Nouvelle-Calédonie. Décision qui fait suite à la fin de l'état d'urgence sur le territoire, depuis ce mardi 28 mai. La sécurisation des quartiers, la levée de barrages et l'arrivée de marchandises se poursuivent. Retrouvez le point du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, de ce mercredi 29 mai.

La plateforme TikTok peut de nouveau être utilisée, en Nouvelle-Calédonie. Décision annoncée ce mercredi par le haut-commissariat, "pour faire suite à la fin des mesures d'état d'urgence", depuis ce mardi 28 mai. Le réseau social était inaccessible sur le territoire, depuis le 15 mai dernier. Sauf pour ceux qui ont réussi à contourner la mesure, à l'aide de VPN ou "virtual private network", basés à l'étranger.

80 véhicules mobilisés quotidiennement, sur le dégagement des voies

La sécurisation des communes de Païta, Dumbéa et du Mont-Dore se poursuit. Les opérations de neutralisation et de nettoyage des barrages avancent. "Grâce à l'action des forces de sécurité intérieure, de la sécurité civile et des nombreux moyens matériels engagés, notamment sur l'axe principal menant à l'aéroport de la Tontouta".

80 véhicules sont mobilisés quotidiennement, "pour assurer le dégagement des voies. 141 carcasses ont pu être retirées ces dernières 24 heures, dans le secteur du Pont des Erudits", à Dumbéa, détaille le haut-commissariat.

85 tonnes de marchandises arrivées ce mardi

Le bilan des personnes décédées depuis le début de la crise est toujours de sept morts, selon le haut-commissariat. "136 policiers et gendarmes blessés. Et au total, 535 individus interpellés".

Ce mardi 28 mai, 85 tonnes de marchandises sont arrivée à l'aéroport de la Tontouta. 650 conteneurs ont été acheminés depuis le début des opérations, au port autonome de Nouméa, "dont 66, ayant pu être livrés ces dernières 24 heures".

1 630 touristes français et étrangers ont été rapatriés. Ainsi que 430 résidents calédoniens sur le territoire.

Pour rappel, les mesures d'interdiction de rassemblements, de vente, de transport d'armes et de vente d'alcool sont maintenues, sur l'ensemble du territoire. Tout comme le couvre-feu, de 18h à 6h du matin.