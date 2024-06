Crise en Nouvelle-Calédonie. Le couvre-feu prolongé jusqu'au 8 juillet en Nouvelle-Calédonie

Après une nouvelle semaine de tensions, le haut-commissariat fait un point de situation ce vendredi 28 juin 2024. Parmi les annonces importantes, la prolongation du couvre-feu jusqu'au 8 juillet, tout comme l'interdiction de la vente d'alcool. Les rassemblements sont interdits en ce week-end de vote. Depuis le début de cette crise, 1 520 personnes ont été interpellées.

Près de sept semaines après le début de la crise en Nouvelle-Calédonie, en ce vendredi 28 juin 2024, et alors que les Calédoniens constatent une nette augmentation des tensions en dehors de l'agglomération depuis lundi, le haut-commissariat revient sur l'évolution de la situation.

Il estime, de son côté, que "la situation de l'ordre public s'est améliorée ces derniers jours grâce notamment à l’efficacité des dispositifs de sécurité renforcés. Pour autant, des dégâts très graves ont été commis sur des infrastructures publiques par les émeutiers."

Soutien aux sapeurs-pompiers

Dans ce communiqué, le représentant de l'Etat revient en particulier sur l'incendie du futur centre de première intervention de La Tontouta. "Ce centre avait pour vocation d’apporter une offre de services de sécurité civile entre Païta et Boulouparis, zone qui en est actuellement dépourvue. Le haut-commissaire condamne avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable ainsi que toutes les agressions effectuées par les émeutiers sur les sapeurs-pompiers."

Autre point de tensions, les routes calédoniennes, selon l'état, les axes principaux sont rétablis, notamment la RT1 entre Nouméa et l'aéroport de La Tontouta, ainsi que l’axe menant au Médipôle de Koutio. Les opérations de déblaiement se poursuivent, ajoute le haut-commissaire.

La vente d'alcool interdite jusqu'au 8 juillet

Depuis le début de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie, 1 520 personnes ont été interpellées. "Chaque jour, le dispositif des forces de l’ordre est ajusté pour faire face aux actions des émeutiers."

En ce week-end d'élections législatives, les rassemblements sur la voie publique seront interdits du samedi 29 juin, 6h, au dimanche 30 juin, 20h.

Et d'ajouter que "les mesures d’interdiction de vente et de transport d’armes et de vente d’alcool ainsi que le couvre-feu de 20h à 6h sont prolongées sur l’ensemble du territoire jusqu’au lundi 8 juillet, 6h."

La résilience des Calédoniens

Le haut-commissaire de la République réaffirme également "son soutien aux gendarmes et policiers" et "remercie les Calédoniens pour leur résilience." Il condamne enfin les actes "d’une extrême violence et indique que les auteurs seront systématiquement recherchés et poursuivis."