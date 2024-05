Dégel du corps électoral : gardes-à-vue et mises en détention de plusieurs militants de la CCAT

Au cours de ces deux derniers jours, de multiples interpellations tant par la police que par la gendarmerie ont été réalisées. Ces arrestations interviennent en Nouvelle-Calédonie, au lendemain de l'adoption, par la commission des lois, à Paris, du projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral provincial.

Nouvelle étape de franchie vers un dégel du corps électoral à Paris, et des tensions montées d'un cran sur les routes calédoniennes. L'euphorie de la marche du 8 mai de la CCAT à l'Anse-Vata a laissé place à l'amertume.

À lire aussi : "Ici, c'est Kanaky", ont scandé les manifestants à l'appel de la CCAT, dans les quartiers Sud de Nouméa

Ce jeudi, les accès menant vers la SLN avaient été bloqués. Suite à la prise de position de la commission des lois, des membres de la CCAT avaient exprimé leur vif mécontentement en brûlant des palettes et en entassant des pierres sur la voie publique près de l'usine de Doniambo. Un feu de circulation avait également été détruit. Conséquence : huit individus, à savoir 7 majeurs et 1 mineur, avaient été arrêtés.

Détention provisoire

Les sept majeurs interpellés revendiquent avoir répondu à l’appel de la CCAT, pour le blocage de la Société le Nickel à Doniambo. À l’issue des gardes-à-vue au commissariat de Police de Nouméa, ils ont été déférés ce vendredi 10 mai au tribunal en vue d’une audience auprès du juge des libertés et de la détention.

Ils sont poursuivis pour divers chefs d'accusation : participation armée à un attroupement, entrave et complicité d’entrave à la circulation, et dégradations en réunion d'un bien d'utilité publique.

Ce vendredi après midi, des membres de la Cellule de coordination des actions de terrain étaient mobilisés devant le tribunal de Nouméa pour soutenir les sept prévenus.

A lire aussi : nouveaux barrages de la CCAT au Mont-Dore et mobilisation devant le commissariat à Nouméa

A l'intérieur du palais de Justice, le parquet a demandé le placement en détention provisoire pour 6 personnes et un contrôle judiciaire pour les deux autres mis en cause.

Leur comparution immédiate est prévue le lundi 13 mai.

Les gardes-à-vue

Entrave à la circulation, le 9 mai

Cinq individus ont été placés en garde-à-vue pour entrave à la circulation commise dans le quartier Porte de Fer. Et un sixième mis en cause a été hospitalisé après s’être blessé au cours de sa fuite. Au vu de la complexité des investigations restant à mener, les gardes-à-vue ont été levées et les investigations se poursuivent.

Blocage du rond-point de Boulari, le 10 mai

La gendarmerie de Saint-Michel a placé en garde-à-vue cinq personnes ce vendredi au matin, pour entrave à la circulation, participation armée à un attroupement et dégradations. Ces actions ont eu pour conséquence le blocage d’un rond-point au niveau de Boulari. L’enquête est en cours.