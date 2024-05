"Ici, c'est Kanaky", scandent les militants de la CCAT dans les quartiers Sud de Nouméa

Certains sont arrivés par bateau, d'autres en bus, en voiture ou à pied. Ils sont nombreux à s'être rendus ce mercredi matin à la côte Blanche, à Nouméa, à l'appel de la Cellule de coordination des actions de terrain.

Le cortège de manifestants a quitté le lieu de rassemblement situé à la côte Blanche ce mercredi 8 mai, vers 10h30. Ils sont plusieurs milliers à avoir répondu à l'appel de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) pour manifester contre le dégel du corps électoral et contre "la recolonisation du pays".

De nombreux manifestants indépendantistes se sont rendus à la côte Blanche, le 8 mai 2024. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

"Ici, c'est Kanaky"

Les manifestants rejoignent la baie de l'Anse-Vata en passant par le quartier de Tuband. Pour eux, c'est un parcours symbolique : "On rentre dans les quartiers riches, de ceux qui veulent nous enlever notre liberté", s’exclame l’animateur de la mobilisation au micro. "Ici, c’est Kanaky" est-il scandé dans la manifestation. Certains sont venus en bateau, d'autres avec des bus arrivés de Brousse et certains à pied, après plusieurs kilomètres de marche.

Certains manifestants sont venus avec leur bateau. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

De nombreux jeunes

De nombreux jeunes soutiennent les actions de la CCAT. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

Les actions de la CCAT suscitent un engouement des jeunes, entre 14 et 18 ans pour la plupart. Certains portent le tee-shirt avec le drapeau Kanaky, d'autres ont un étendard. Ils veulent apporter leur contribution sur les questions concernant le pays. "On se mobilise contre tout ça, sinon demain on ne sera plus là", dit l'un. "C'est pour participer avec les vieux", commente un autre. "On est venu là pour défendre nos couleurs."

Pour Christian Tein, porte-parole de la CCAT, "cette jeunesse se sert des moyens de communication mondiaux, elle se rend compte de l'enjeu du corps électoral et a envie de participer."

Suite des mobilisations

Cette manifestation s'inscrit dans une série d'actions depuis le début du mois. Les militants se sont mobilisés le week-end précédent. Lundi matin, ils étaient postés devant le commissariat de la police nationale et la caserne Meunier à Nouméa. Lieu emblématique, d'après les militants, car il centralise toutes les informations de la gendarmerie en fin de journée. À Lifou, un rassemblement a également eu lieu devant la subdivision du haut-commissariat aux îles Loyauté. Mardi, les militants se sont postés à proximité du Camp-Est, à Nouméa. Les autorités ont installé pour l'occasion un dispositif de retenue autonome du public devant la prison.