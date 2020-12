Dossier usine du Sud : blocages routiers sur la RP1 et la RT1

Ce mardi matin, des barrages routiers entravent la circulation en plusieurs points de la Nouvelle-Calédonie, toujours dans le cadre du conflit autour de la reprise de l'usine du Sud. Point de situation !

Rédactions de NC la 1ere, avec F.T. •

Traversée de Saint-Louis

Mesures au Mont-Dore

Plusieurs points de la RT1 et la RP3

[MISE A JOUR DE 8H30]Malgré le coup de théâtre survenu lundi soir ( l'annonce du retrait de l'offre Sofinor-Korea Zinc ), la mobilisation des opposants au consortium Prony Resources - Trafigura n'est pas terminée, concernant la cession de l'usine du Sud. La journée commence en tout cas avec plusieurs points de blocage.Au Mont-Dore, la traversée de Saint-Louis est toujours bloquée . Hier en début de soirée, la RP1 a été fermée dans les deux sens entre Saint-Michel et le rond-point de La Coulée, par les gendarmes, pour sécuriser la route provinciale. On ne sait pas encore jusqu’à quelle heure.Par conséquent, le dispositif de navettes maritimes est reconduit au Mont-Dore à partir de 6h30, entre le débarcadère du Vallon-Dore et la marina de Boulari. Avec une priorité donnée aux urgences, souligne la mairie : personnes dialysées, malades et personnels prioritaires. Pour rappel, le numéro vert est à disposition des Mondoriens est le 05 15 16., à 7h30, la RT1 est bloquée au niveau de l'échangeur Nord du village et du pont routier d’Ondémia. Mais aussi dans les deux sens au niveau de la tribu de Saint-Laurent. Des obstacles sur la route empêchent l’accès au col de la Pirogue. Une intervention pourrait avoir lieu pour rétablir la circulation., la RT1 est bloquée dans les deux sens au Nord de la commune, à Nemeara, à hauteur de l'accès vers Houaïlou par le col des Roussettes., ce serait à hauteur de l'embranchement qui mène à la transversale vers Canala par le col d'Amieu., la gendarmerie signalait peu après 8 heures un blocage à hauteur du col de Mouirange.