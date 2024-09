Faute de financement, l’Observatoire de l’environnement se met "en sommeil" et appelle à l'aide

L'Œil, c'est-à-dire l’Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, manque à tel point de financement pour fonctionner que son équipe est placée en chômage partiel, ses services sont réduits au minimum et les projets en cours sont suspendus "pour une durée indéterminée". Un appel à l'aide est lancé, ainsi qu'une cagnotte en ligne.

Faute de financement, l'Œil n'a plus de visibilité. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie se met en sommeil dès ce mois de septembre, annonce un communiqué diffusé ce mardi. Et pour cause, "l'ensemble des subventions dédiées à son fonctionnement sont suspendues", explique-t-il, alors que le coût mensuel approche les neuf millions de francs CFP.

En conséquence de la crise que traverse le pays depuis le 13 mai 2024, l'Œil se trouve amputé de 91 % de son budget de fonctionnement pour l'année 2024. Communiqué du 3 septembre 2024

Trois mois de trésorerie

Avec une trésorerie permettant de tenir trois mois, l'équipe, composée de dix personnes, a été placée en chômage partiel. Les projets en cours sont quant à eux suspendus : le suivi des incendies, le bilan de zones sous influence industrielle et minière comme le Grand Sud et Thio, l'indicateur de sécheresse, les inventaires de la biodiversité sur la côte Oubliée, la stratégie de suivi pour les écosystèmes marins, l'évolution des surfaces forestières ou encore les outils d'aide à la gestion de la ressource en eau.

Quinze ans d'existence

Face à la situation, "il est aujourd'hui vital de mettre l'Œil en dormance", ne peut que constater la vigie calédonienne de l'environnement, qui existe depuis quinze ans. Une structure qui se présente comme une "porte d'accès à une information scientifique, transparente et fiable sur l'état de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, les pressions subies et les réponses à apporter".

Besoin "d'oxygène"

Cette annonce est un SOS qui se matérialise par le lancement d'une cagnotte en ligne. "Donnez-nous le temps de trouver des solutions pérennes", plaide l'association créée en 2009, qui cherche à obtenir "quelques mois d'oxygène". En rappelant que la Calédonie représente un haut lieu de la biodiversité mondiale.

Pour conserver la production et l’accès à ces informations qui seront nécessaires à une reconstruction durable du pays, et maintenir un outil qui sera bien plus coûteux à reconstruire qu’à conserver, nous formulons un appel à sauver l’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. Communiqué du 3 septembre 2024

La fin des mises à jour

En attendant, ces trois prochains mois, l'équipe travaillera le mardi matin et le jeudi matin. L'instance n'a pas de vision au-delà de novembre, précise-t-elle. Dans ce contexte de simple veille, "les services numériques vont rester encore en ligne quelques semaines mais les informations qu'ils contiennent ne seront plus mises à jour, à l'exception des détections incendies qui sont automatisées".