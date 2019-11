La Haute cour d’Australie examinera le pourvoi du cardinal Pell

AFP, avec F.T. •

La Haute cour d'Australie vient de l'annoncer, elle accepte d'examiner le pourvoi formé par le cardinal George Pell, naguère un des prélats les plus puissants du Vatican, contre sa condamnation pour pédophilie. En août dernier, l'ex-secrétaire à l'Economie du Saint-Siège, âgé de 78 ans, a été débouté par la Cour suprême de l'Etat de Victoria, de l'appel contre sa condamnation en mars : six ans de prison pour l'agression de deux adolescents en 1996 et 1997 dans la cathédrale de Melbourne. Le mois suivant, en septembre, Mgr Pell avait formé cet ultime recours devant la Haute cour, la plus haute juridiction du pays. Aucune date n'a été fixée pour l'audience, qui ne devrait pas se tenir avant 2020.