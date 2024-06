INFORMATIONS PRATIQUES. Crise en Nouvelle-Calédonie : les centres médico-sociaux ouvrent à Montravel et Dumbéa-sur-mer et le formulaire pour le fonds de solidarité de l'Etat est en ligne

À chaque jour, ses nouveautés et ses changements, concernant les services proposés au quotidien en Nouvelle-Calédonie. La province Sud annonce ainsi la réouverture de ses CMS situés à Montravel, dans le Nord de Nouméa, et à Dumbéa-sur-mer. Le fonds de solidarité de l'Etat dédié aux entreprises est accessible en ligne. NC La 1ère fait le point en matière d'informations pratiques, pour ce mardi 11 juin.

Des lieux où se soigner. Des collectes d'ordures ménagères qui recommencent à s'organiser de façon plus classique. Des transports en commun qui restent très perturbés… Retrouvez ici les informations pratiques, au mardi 11 juin.

La santé

Les centres médico-sociaux

À compter de ce mardi 11 juin, la province Sud rouvre ses CMS de Montravel, à Nouméa, et de Dumbéa-sur-mer, pour les consultations médicales et de PMI (protection maternelle et infantile). Ils fonctionnent en matinée, de 9 heures à midi. Ces infrastructures se trouvent dans des quartiers qui ont été particulièrement mis à mal par les violences de ces dernières semaines.

Les autres centres médico-sociaux de l'agglomération ont eux, déjà repris, également de 9 heures à midi, dans le village de Païta et à Boulari au Mont-Dore. Sans oublier l'Espace santé situé vers le centre-ville de Nouméa, au 1 bis de la rue Gallieni. Lui accueille le public de 9 heures à 14 heures.

Des "dispensaires" qui fonctionnent par ailleurs à Bourail, l'île des Pins, La Foa, Thio et Yaté.

Et voici la liste des cabinets médicaux ouverts :

Les poubelles

Dumbéa

-Collecte exceptionnelle de déchets ménagers, en porte-à-porte, ce mardi 11 juin, dans les secteurs suivants : Koutio Secal, le long de l'avenue Becquerel, pointe à la Dorade, quartier Fortunes de Mer, Butte de Koutio, Zac Panda, les rues entre Koutio Secal et la caserne des pompiers, ainsi que le quartier derrière le magasin Next Stop. Mais aussi, en rattrapage de ce lundi, à Katiramona, Nondoué, La Couvelée, Val-Suzon et Val-Fleury.

-Par ailleurs, des bennes provisoires restent en place, jusqu'à nouvel ordre, aux points de collecte suivants : Katiramona à côté de la salle omnisports ; devant l'entrée du quai d’apport volontaire nord ; sur le parking de la piscine ; ZAC Panda, en face de la station-service ; à Apogoti à côté du Family park.

Des informations détaillées ici

Païta

La tournée de ramassage prévue pour ce mardi : le village, le lotissement Bernard, le Mont-Mou ("depuis les villas du Mont-Mou jusqu’à terminus"); le lotissement Scheffleras, Les Niaoulis, Nogouta, le long de la RT1, les lotisements Pétroglyphes et Fougères, Gadji, la Ziza, la Zico et lotissement Soucrant.

A partir de jeudi, il est prévu la reprise des tournées habituelles.

Le Mont-Dore

Le transport

Les navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa

Aides financières pour les entreprises

Depuis lundi soir, il est possible de demander l'aide financière à destination des entreprises, des indépendants et des entrepreneurs. C'est le fonds de solidarité de l'Etat : https://www.impots.gouv.fr/aide-financiere-nouvelle-caledonie

L'ensemble des aides mises en place sont regroupés sur le site de la CCI : https://www.cci.nc/infos-entreprises

La CCI détaille aussi les documents nécessaires pour les demandes d'indemnisation aux assurances :

Transports maritimes et aériens

Voici ses prochaines rotations pour l'île des Pins. Ce mardi, il effectue un "aller-retour express" à l'île des pins.

Aircalédonie

C'est aussi une réouverture progressive pour Aircalédonie. Retrouvez les informations des vols ici : https://www.air-caledonie.nc/restez-informes/infos-vols/

À noter que l'accès à l'aéroport de Magenta est modifié :

Pour les vols internationaux

Aircalin reprend très progressivement ses rotations, retrouvez les vols autorisés ci-dessous :

Air New Zealand annonce que les vols sont suspendus entre Auckland et Nouméa du 10 juin au 28 septembre 2024 . Pour en savoir plus sur les avoirs: https://www.airnewzealand.co.nz/credit-and-refund... et les remboursements, https://www.airnewzealand.co.nz/request-fares-ticket-refund

Transports en commun

Il n'y a toujours pas de réseaux de transports en commun : https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/crise-en-nouvelle-caledonie-le-reseau-taneo-suspendu-jusqu-a-nouvel-ordre-quand-sera-possible-la-reprise-1494374.html

