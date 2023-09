L’agenda sorties du 22 au 28 septembre 2023 : foire de Koumac, fête de la citoyenneté, patrimoine ou découverte des sports aquatiques

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs avec NC la 1ère. Place à la trentième foire de Koumac et du Nord. A l'occasion du 24-Septembre, seconde édition du festival Caledonia, au centre Tjibaou. Le Mois du patrimoine se referme avec des événements à Thio, dans le Grand Sud, à Dumbéa ou Nouméa. Et au Ouen Toro, journée gratuite pour découvrir les sports aquatiques.

Françoise Tromeur •

"Prends ton bourrin et démarre à la foire, mon copain." C'est l'invitation lancée par les organisateurs de ce qui représente l'événement du week-end !

La foire de Koumac fête un anniversaire

L'occasion de déguster une omelette géante. Pas à Dumbéa, pour une fois, mais à l'autre bout de la Calédonie ! C'est une des nombreuses animations annoncées, pour la trentième foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord. Elle se tient vendredi 22 septembre à partir de 8 heures, samedi 23 de 8 heures à 22 heures (défilé d'ouverture à 9 heures) et dimanche 24 de 8 heures à 16 heures.

Avec double dose de rodéo, samedi soir et dimanche après-midi. Et puis des épreuves d'équitation en tout genre. Aussi bien un concours de saut d'obstacles (vendredi et samedi après-midi), que du pole bending (vendredi à 16 heures), le trophée Jean-François-Guérin de stock des collines (samedi à 11h30), du barrel race calédonien (samedi à 16 heures), le prix Ivan-Cotignola de petit stock (samedi à 13 heures et dimanche à 11 heures), le trophée Yull-Moncheny de grand stock (samedi à 14 heures), le parcours du stockman (dimanche à 9 heures), le trophée Robert-Frouin de couple cavalier-cheval (finale dimanche à 11h30) ou encore le stock sans selle (dimanche à 14 heures)...

Sans oublier, évidemment, les stands agricoles, horticoles et artisanaux, les démonstrations de fun car, l'élection de miss vendredi soir… Mais aussi un concours de karaoké samedi à partir de 19h30, et cette dégustation d'omelette à la Dumbéenne, samedi à 13 heures.

Edition 2023, le programme du vendredi. • ©Foire de Koumac

Edition 2023, le programme du samedi. • ©Foire de Koumac

Edition 2023, le programme du dimanche. • ©Foire de Koumac

Un représentant de l'organisation était dans l'émission Plein cadre. Mais attention, les visites sur le site minier de Tiébaghi sont annulées "pour des raisons de sécurité, compte-tenu des mauvaises conditions météo", dit la SLN.

Trois jours de festival Caledonia

24 septembre, date de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, devenue fête de la citoyenneté... Pour la seconde fois, un festival intitulé Caledonia marque ce moment de l'année. Il se tient à Nouméa, au centre Tjibaou, vendredi 22 septembre de midi à 20 heures, samedi 23 de 8 heures à 23 heures et dimanche 24 de 9 heures à 17 heures. Fil conducteur ? "Partageons et affirmons nos cultures", avec un accent particulier donné cette année à la jeunesse et la création.

Présentation avec Michaël Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture :

©nouvellecaledonie

Programme :

Et bande-annonce…

Toujours pour la fête de la Citoyenneté, repas partage à La Foa, au parc Guillermet, samedi 23 septembre, à partir de 11h30, "avec un plat typique de chez vous".

En mémoire de "La Monique"

Le festival Caledonia au centre Tjibaou prévoit un temps d'hommage au caboteur disparu il y a soixante-dix ans. En case Eman, samedi 23 septembre à 9 heures, diffusion du spectacle Node chorégraphié par Richard Digoué ; à 10 heures, causerie avec Louis-José Barbançon et Samuel Ukeiwë de l'association La Monique ; à 11 heures, lecture acoustique.

Exposition itinérante sur La Monique à Dumbéa, à l'hôtel de ville, jusqu'au mercredi 27 septembre ; à Kouaoua, à la mairie, jusqu'au vendredi 22 septembre ; à Canala, à la mairie de Canala, à partir du 25 septembre ; exposition temporaire "La Monique ou le silence de la mer", à Nouméa, en mezzanine du Musée maritime.

Soirée en hommage aux disparus de La Monique, à Dumbéa, au Studio 56, jeudi 28 septembre, à 18 heures (court-métrage et chant des collégiens d'Auteuil, extrait du spectacle Node, lecture en musique par Maïté Siwene).

Mois du patrimoine, la clôture

THIO

La célébration du patrimoine, reportée d'une semaine à cause de la météo, a lieu à Thio ce samedi 23 septembre, de 9 heures à 16 heures. En 1993, la commune voyait naître son musée de la Mine. Trente ans d'existence, ça se fête. Comment ? Avec un marché, des ateliers, des rallyes botaniques, l'inauguration d'une salle Maurice-Fels en mémoire de ce grand conteur du passé communal.

Bien sûr, les visites commentées sur le site SLN du Plateau, "la plus ancienne mine à ciel ouvert de Calédonie", entre 10 heures et midi puis entre 14 heures et 15h30 (à partir de quatorze ans, chaussures fermées et pantalons obligatoires). Egalement au programme, une visite historique en bus à 12h30, ou un circuit à pied dans la mangrove entre 13h30 et 15h30. Pour les visites, réservations conseillées (tél.: 44 25 04).

VILLAGE DE PRONY

Une chasse au trésor sur les traces des bagnards, c'est la façon de marquer le Mois du patrimoine au village historique de Prony, dans le Grand Sud, côté Mont-Dore. Samedi 23 septembre, six départs, entre 9 heures et 15 heures, depuis le parking de la baie de la Somme. Prévoir un téléphone portable avec boussole, un stylo, de l'eau, une casquette et des chaussures fermées.

ILÔT CASY

Posé baie de Prony, dans le Grand Sud, Casy se laisse découvrir pour le Mois du patrimoine, avec l'association De pierre et de jade, samedi 23 septembre. Toutes les navettes affichent complet.

MEDIPÔLE

Spectacle, dans le hall du Médipôle, samedi 23 septembre, à 17 heures. Pour le Mois du patrimoine, les chants traditionnels et les langues sont mis à l'honneur avec le groupe Yenu, la chorale du CMIT (Centre de musiciens intervenants territorial) et la chorale Do Kamo. Une triple prestation proposée par l'association Traversées - art et culture à l'hôpital.

CENTRE DU DON DU SANG

Il se trouve à l'entrée de Nouméa, au pied de la tour Pacific arcade. Le précieux centre du don du sang ouvre ses portes samedi 23 septembre, à 10 heures. Un évènement au cours duquel donneurs et médecins présentent le parcours du sang depuis la création des services transfusionnels (vidéo et discussion). Thème du jour : "L'histoire du don du sang dans le monde et en Nouvelle-Calédonie" (sur inscription au 05 51 00 ou par courriel à contact@dondusang.nc).

MAISON DU COMBATTANT

L’exposition "1943, les Calédoniens en Afrique du Nord" est visible (sans rendez-vous) samedi 23 septembre, de 9 heures à 16 heures.

Fort-Teremba fête le terroir

Les communes de Moindou, La Foa, Farino et Bourail ont le label écotourisme des Stations vertes, qui célèbrent le terroir entre le 24 septembre et le 14 novembre. Cette fête du Terroir se passe à Fort-Teremba, samedi 23 septembre, de 9 heures à 16 heures :

visites guidées à l'ancien four à chaux du pénitencier (sur réservation, au 44 32 71 ; tarif, 500 F, à partir de douze ans) ;

jeu d'évasion, cinq sessions (sur réservation, au 44 32 71 ; 8 000 F par équipe, à partir de dix ans) ;

balades à cheval (500 F les vingt minutes) ;

atelier cirque ;

marché.

Sur les planches

Cartes blanches aux classes de danse classique et contemporaine du Conservatoire, à Nouméa, dans l'auditorium du Conservatoire, samedi 23 septembre, à partir de 16 heures (entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles).

Pour le mercredi pédagogique en province Sud, spectacles gratuits à Dumbéa : mardi 26 septembre, à 18 heures, à Katiramona, école Paul-Duboisé, Petits contes écolos, par Julie Dupré ; mercredi 27, à 9 heures, au Studio 56, spectacle 1, 2, 3, dansez !, par la compagnie Troc en Jambes, suivi d'ateliers artistiques de 10 heures à midi (à partir de 3 ans, sur inscription au 41 30 55).

Troupe du Jamel comedy club, à Païta, à l'Arène du Sud, vendredi 29 septembre, à partir de 20 heures. Avec Nash, Sofia Belabbes, Ayoub Marceau, Farid Chamekh, Kino et PV (tarif, à partir de 4 500 F).

Comédie musicale Silence sur l'Olympe, par l'association Crescendo, au Mont-Dore, au centre culturel, vendredi 29 septembre à 20 heures, puis samedi 23 et dimanche 24 à 18 heures (tarif, 2 000 F à 3 000 F).

En musique

Concert symphonique d'Orchestre océan, à Nouméa, à l'auditorium du Conservatoire, vendredi 22 septembre. Complet .

. Concert de Maeva Jillson et The Black lights, à Nouméa, vendredi 22 septembre, au Bout du monde.



Soirée L'Île sauvage II, à Nouméa, sur l'île aux Canards, samedi 23 septembre, de 18 heures à 4 heures du matin, avec successivement aux platines Elle & Mr Tea, Micz, After 8, G.O.S, Trehu, Ezra, Kaniaks, Petit Bouddha, Mavzy et Buddash (interdit aux moins de dix-huit ans ; tarif, 3 100 F à 3 600 F).

Zouk night avec le chanteur Slaï, ainsi que DJ Styx et Silah, à Nouméa, au 1881, samedi 23 septembre, à partir de 20 heures (interdit aux mineurs ; tarif, de 3 000 F à 10 100 F).

Nocturne musicale à l'aquarium des Lagons, à Nouméa, vendredi 29 septembre, de 18 heures à 21 heures, avec le Conservatoire (tarif, 1 000 F à 2 000 F).





Au rayon des marchés et vide-greniers

Marché végét'halles, à Nouméa, au centre commercial Les Halles, samedi 23 septembre, de 7h30 à 17h30 (vente et troc de plantes).



Grand marché à l'île des Pins, sur le stade Charles-de-Gaulle vers la baie de Saint-Joseph, samedi 23 et dimanche 24, de 8 heures à 17 heures. Avec à cette occasion une vingtaine de stands, des concours, des concerts, ou encore des tours en pirogue (tarif, 500 F à 1000F). Par l'association OFK en partenariat avec le Betico.

Foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, dimanche 24 septembre, de 6 heures à midi (entrée payante).

Marché des femmes rurales, à Nouméa, au centre Tjibaou, dimanche 24 septembre, de 8 heures à midi.

Braderie à l'Arène du Sud, à Païta, dimanche 24 septembre, de 8 heures à midi.

A l'écran

Projection du court-métrage Les Enfants oubliés, par le Calédonien Jérôme Roumagne, au cinéma de Dumbéa, vendredi 22 septembre, à 18h30, suivie d'échanges en salle avec le réalisateur (réservations en ligne ici).

Ciné-débat à Dumbéa, à la médiathèque, avec Clara Filippi, sur le thème de la colère, mercredi 27 septembre, à 14h30.

Ciné-débat "Empreinte", à Nouméa, à l'amphi 400 de l'université, sur "Les ripisylves, des cordons forestiers à préserver", jeudi 28 septembre, à 18 heures.

Projection en plein air du film biographique La Méthode Williams, de Reinaldo Marcus Green (VF) à Nouméa, au terrain polyvalent de l'Anse-Vata (angle des rues Sauvan et Hénin), le 28 septembre, à 18 heures, dans le cadre des Jeudis culturel.

Festival "Semaine verte" au cinéma de Dumbéa, du jeudi 28 septembre au mercredi 4 octobre : le 28, à 18h30, documentaire The Giants de Laurence Billiet (2023) suivi d'une visioconférence avec la réalisatrice et d'échange en salles avec représentant(s) du gouvernement ; le 29, à 18h30, comédie dramatique L’Arbre de Julie Bertuccelli (2010, VOST) suivi d'une visioconférence avec la réalisatrice et d’un échange autour de l’agroforesterie avec les associations Le Amô, Sème Sème but différent et Agir NC (réservations en ligne ici).

Projection en plein air de l'opéra La Traviata, à Nouméa, vendredi 29 septembre, à 18h30.

Côté expos

"Magasins du coin", par l'association Le Phare, à Nouméa, sur les grilles de la mairie, jusqu'au dimanche 24 septembre.

"Estampes et monotypes", par Cécile Robert, à Nouméa, à l'Art factory, jusqu'au mercredi 27 septembre.

Exposition itinérante "Les Kanak et le bagne", par l’association Témoignage d’un passé, à Nouméa, à la médiathèque de Kaméré, jusqu'au vendredi 29 septembre.

"So blue", toiles aborigènes, à Nouméa, à la Villa cachée, jusqu'au samedi 30 septembre (du mardi au samedi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures).

"Tout simplement", par Pascale Rancelot, à Nouméa, sur le Mur du Nakamal 21, jusqu'au vendredi 29 septembre.

"Vive la couleur vive", à Nouméa, au Chevalet d'art, prolongée jusqu'à fin septembre, avec des œuvres de Chris, El Loco, Ghis, Guichard Bunel, Hyvert, Jarden, Menant, Rambeau, Rebecq, Samy, Valet.

"Lumière de partage", par Patrick Duffieux, au centre culturel du Mont-Dore, jusqu'au samedi 30 septembre (du mardi au vendredi, de 11 heures à 17 heures, et le samedi, de 9 heures à midi, ou sur rendez-vous).

“Regards sur un corps vivant”, par Gabrielle Ambrym, à Nouméa, au château Hagen, jusqu'au samedi 30 septembre.

“Vers zéro lèpre”, par la direction des Affaires sanitaires et sociales, à Voh, à la médiathèque du centre culturel, jusqu’au mercredi 18 octobre.

"Cénotaphe", sculptures de Mathieu Venon, à Nouméa, dans les jardins du château Hagen, jusqu'au samedi 2 décembre (ouverture du mardi au samedi, de 10 heures à midi et de 13 heures à 17 heures).

"A la source", par le peintre Ayam Kake, à Voh, au centre culturel, jusqu'au vendredi 15 décembre.

"Urbains", à Nouméa, à la maison Higginson, jusqu'au 1er janvier 2024.

Mais aussi…

Portes ouvertes au lycée Antoine-Kela de Poindimié, vendredi 22 septembre, de 9 heures à 13 heures. Animations et surtout, découverte de l'établissement, de son internat, des offres de formation et de la vie lycéenne.

Show de Ben Hypnose, à Nouméa, à l’Art factory, vendredi 22 septembre, complet .

. Opération "Faites du sport" spéciale sports aquatiques, à Nouméa, à la piscine du Ouen Toro, samedi 23 septembre, de 9 heures à 16 heures : accès gratuit aux bassins et aux animations (natation, hockey subaquatique, apnée, plongée, triathlon, natation synchronisée…)





Bouquins câlins, à Nouméa, à la médiathèque de la Presqu'île, samedi 23 septembre, de 9h30 à 10h15, pour les petit jusqu'à trois ans (sur inscription au 25 19 33).

Soirée privée Fashion show autour de l'art du "tape" (comme ruban adhésif), à Nouméa, au Single Fin, samedi 23 septembre, à 20 heures (interdit aux moins de dix-huit ans ; tarif, 2 000 F à 2 500 F).

Mercredi nature à Nouméa, à la maison Célières, le 27 septembre, de 9h30 à 1h30 (à partir de six ans ; tarif, 800 F ; sur inscription au 77 83 73).



Nettoyage des hauteurs de la Vallée-du-Tir, à Nouméa, samedi 23 septembre, de 8 heures à midi, avec l'association Caledoclean. Rendez-vous fixé au parking à hauteur du rond-point de la Vierge.

Causerie avec Walles Kotra, à Nouméa, à la librairie Calédo livres, mercredi 27 septembre, à partir de 17h30, pour Mes Outre-mer.

Conférence "Oh la vache ! Les nouvelles découvertes sur les dugongs calédoniens", par Claire Garrigue et Claire Bonneville, spécialistes des cétacés, à Nouméa, au Musée maritime, jeudi 28 septembre, à 18 heures (entrée libre dans la limite des places disponibles).

Le Magic circus of Samoa a planté ses chapiteaux à Dumbéa, entre le centre commercial Kenu-In et le cinéma, du mardi au dimanche jusqu'au 1er octobre (tarif, 1 300 F à 2 600 F ; prix différents selon le jour).

Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com