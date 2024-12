L'élection de Miss Nouvelle-Calédonie n'aura pas lieu cette année

Emma Grousset conservera le titre de Miss Nouvelle-Calédonie une année de plus. "En raison du contexte actuel" en Nouvelle-Calédonie, marqué par les violences, les troubles et l'incertitude, le comité organisateur du concours de beauté préfère y renoncer.

La vague de violences qui secoue la Calédonie depuis un mois et demi a fait au moins neuf victimes et d'énormes dégâts. Elle entraîne aussi des dommages collatéraux de toutes sortes. L'un des derniers en date, même s'il peut sembler anecdotique, est l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2024, qui devait désigner l'ambassadrice du Caillou pour le sacre de Miss France 2025. Dans un communiqué diffusé le 21 juin, le comité organisateur s'est dit contraint de renoncer à cette édition "en raison du contexte actuel sur notre archipel".

"La priorité est le retour au calme et à la sérénité"

"Une décision prise à contrecœur, en concertation avec Miss France Organisation, qui nous apporte son soutien et comprend que la priorité est le retour au calme et à la sérénité", poursuit le communiqué signé de la présidente Stella Le Van Hao. C'est la deuxième année consécutive que cette élection est mise à mal, après l'imbroglio retentissant de septembre 2023.

"Évènement incontournable dans la vie calédonienne, l’élection Miss Nouvelle-Calédonie est le symbole de la fraternité, de l’élégance et la multi-culturalité dont nous prônons chaque année les valeurs et espérons que celles-ci puissent être de retour rapidement à l’égard de tous", dit le comité qui "partage ses sentiments et son soutien à chaque Calédonien, touchés directement ou indirectement."

Rendez-vous l'année prochaine ?

"Nous espérons revenir en force l’année prochaine pour permettre à Miss Nouvelle-Calédonie de faire briller notre belle île au-delà de nos frontières", espère-t-il. En attendant, "notre pétillante Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie 2023, ainsi que ses dauphines, Camélia Hamoudi et Cassandra Paryla-Mompelat, conserveront leur couronne".