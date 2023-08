L'État est prêt à verser 7 milliards de subventions à la Nouvelle-Calédonie, annonce Milakulo Tukumuli

C'est une autre annonce faite par Milakulo Tukumuli, président de l'Eveil océanien, ce dimanche soir, au journal télévisé de NC la 1ère. L'Etat serait prêt à verser 7 milliards de francs à la Nouvelle-Calédonie, sous forme de subventions, notamment pour participer au redressement des régimes sociaux.

Thérèse Waïa, Anne-Claire Lévêque et Cécile Rubichon •

Alors qu'il était interrogé sur la contestée réforme du Ruamm, qu'il a portée, Milakulo Tukumuli, président de l'Eveil océanien, a annoncé un soutien financier de l'Etat pour aider la Nouvelle-Calédonie à redresser ses comptes sociaux notamment. C'était ce dimanche soir, au journal télévisé de NC la 1ère.

Sous conditions

"Très récemment, le haut-commissaire a convoqué l’ensemble des chefs de groupe du Congrès pour nous dire que l’Etat allait mettre la main à la poche, sous forme de subventions à hauteur de 7 milliards et cela sous deux conditions. La première est que cet argent soit fléché pour redresser la CLR, Enercal et le Ruamm. Et la deuxième, que des réformes soient votées, au rang desquelles, celle sur le Ruamm."

À lire aussi >>> Présidence du Congrès : l'Eveil océanien votera pour les indépendantistes

Invité de la matinale, ce lundi matin, le député Philippe Dunoyer n'a pas démenti mais il s'est étonné que l'annonce vienne de Milakulo Tukumuli et non du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du membre en charge du budget. Il a par ailleurs réaffirmé défendre une transformation des prêts accordés par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie, en 2020 et 2022, en aides.