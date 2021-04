La SIC annonce un projet de grands travaux pour les habitants des Hauts de Marconi

C’est de loin l’un des dossiers dont la SIC, la Société Immobilière Calédonienne souhaite trouver une issue rapide : les villas des Hauts de Marconi, à Ducos. Depuis une dizaine d’années, un conflit sur des malfaçons, mis en évidence par un rapport d'experts, oppose le bailleur social aux habitants devenus depuis propriétaires. L’an dernier, la SIC a lancé un référé auprès du tribunal contre les entreprises responsables de la construction. Face à la détresse des familles, un projet de grands travaux budgété est en passe notamment de se concrétiser.

Pour les 54 maisons de Marconi, c'est un budget considérable, sur lequel les services techniques continuent à travailler sur la base de devis. Je pense que fin avril-début mai, on aura l'exact chiffrage des opérations et un agenda des travaux.

A de nombreuses reprises en 2020, les habitants ont manifesté leur mécontentement en se mobilisant, directement devant le siège de la SIC, au quartier Latin. Ces dernières semaines, le conflit s'est par ailleurs enlisé : certains habitants ont vu leurs maisons endommagées après le passage du cyclone Niran. Rapidement informés par le bailleur social et la Province Sud du projet de rénovation, les riverains n’ont pas l’intention de crier victoire. Ils attendent d’abord les premiers travaux.

Au moment où ils vont débuter les travaux, là on pourra dire que c'est la réalité. Ça fait déjà douze ans que je me bats, et c'est au bout de dix ans que l'on se met d'accord pour trouver une solution.

Joseph Sineimème, président de l’association des villas des Hauts de Marconi