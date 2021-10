La valorisation des langues kanak dans l’enseignement

Aujourd'hui, 11 langues kanak sont enseignées au collège et 4 au lycée. Toutefois, les outils pédagogiques et les locuteurs capables d'enseigner ces langues sont insuffisants. Explications.

David Sigal et Nathan Poaouteta (AS) •

Dans la bibliothèque de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, la majorité des étudiants présents ont suivi leur cursus scolaire sur le Caillou. Pourtant, leur connaissance de la langue kanak est restée restreinte. Le père de Léa est originaire de Lifou, à 19 ans, elle s’inscrit en licence de langue et culture océanienne. “J’ai choisi des langues de la grande terre, je me suis lancée dans cette filière parce que cela m’intéresse d’apprendre la culture du pays et notamment de l'Océanie. Et également apprendre à parler le Drehu pour que je puisse communiquer avec ma famille", explique Léa Tourancheau, étudiante en licence Langues et Cultures Océaniennes.

Un manque d'ouvrages

Malheureusement, pour l’apprentissage des langues, les ouvrages sont peu nombreux et anciens.

Les langues kanak, océaniennes, comme toutes les langues, c’est vivant, donc ça évolue, ça change, et il y a un besoin d’actualisation des dictionnaires, de nouveaux mots, de mots qui disparaissent, etc. C’est là-dessus que le besoin est le plus grand. Anne-Laure Dotte, Maîtresse de conférence en linguistique océanienne

Les premiers écrits en langues datent de plus d’un siècle. Dans les archives de l’Université est conservé un nouveau testament en langues de Maré daté de 1889. Un patrimoine inaccessible car trop fragile.

On a ce projet de restauration depuis plusieurs années mais pour l’instant on n’a ni le temps ni financièrement les moyens. C’est un projet qu’on aimerait bien voir exister. Marguerite Baret, Responsable du pôle ressources documentaires à l’UNC

Pour valoriser les langues, des initiatives existent. Comme une application de traduction ou des livres pour la jeunesse, en Drehu et en Français, par exemple. Une librairie à Nouméa, spécialisée en littérature océanienne, propose plusieurs livres en langues mais beaucoup d’ouvrages ne sont plus édités. “On n'a plus du tout de dictionnaire en Drehu, on a des demandes, plusieurs fois par semaine, il nous manque également des supports pédagogiques, pour les enseignants", déplore Cathie Manné, libraire.

Depuis 2017, pour valoriser la culture kanak auprès des élèves, un programme d’enseignement est mis en place du primaire au lycée. Ce qu’il manque ce sont des professeurs, mais là aussi il y a de l’évolution, un CAPES langues kanak existe depuis trois ans. Maintenant, il faut plus d’outils pédagogiques aux enseignants pour mener à bien leur mission et transmettre les langues kanak.

Reportage de David Sigal et Nathan Poaouteta :