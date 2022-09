Les rendez-vous du week-end en Nouvelle-Calédonie

Fête des quartiers et Loyalty festival, à Nouméa, salon Nature et jardin, à Dumbéa, mois du patrimoine, à Bourail, fête agricole de Pouembout, journée culturelle de Ouayaguette, à Hienghène, Fête de la citrouille et de la chouchoute, à Canala, etc., les événements sont nombreux, ce week-end.

Gédéon Richard •

La Fête des quartiers de Nouméa

Tous les habitants de Nouméa sont invités à un moment festif et convivial sur la place des Cocotiers, samedi, de 9 heures à 20 heures, à l’occasion de la troisième édition de Nouméa fête ses quartiers. Scène musicale et danses, marché artisanal et vivrier, village d'animations, concours, entrée gratuite aux musées de la ville et de la Seconde Guerre mondiale et Cluédo géant sont au programme.

Le Loyalty festival

Le Loyalty festival se tient, depuis 9 heures, ce samedi, au centre culturel Tjibaou. Il se poursuivra, dimanche. Un imposant marché des Iles s'y est installé et de nombreux groupe de musique y sont programmés. Un espace de spectacle est également en place, avec des chorales, des contes, des troupes de danse, des conférences. L'événement phare de la journée sera la Loyalty fashion week, samedi, à 16 heures, en salle Sisia.

Visite commentée du Cinécity

Le Cinécity organise une visite commentée du Cinécity, à 15 heures, ce samedi, dans le cadre du Mois du patrimoine. Cette dernière propose une rétrospective de l'entreprise de la famille Hickson, débutée en 1912, avec ses lieux, ses hommes et un point sur l'évolution de la technologie cinématographique. Places limitées. Interprétation et traduction en langue des signes française. Renseignement au 29 20 24 et inscriptions à communitymanager@wdt.nc . Une séance supplémentaire est proposée samedi 10 septembre, à 10 heures.

Journée portes ouvertes du Centre d'activités nautiques

Jusqu'à 16 heures, ce samedi, le Centre d'activités nautiques de la Côte Blanche propose des démonstrations et des baptêmes gratuits de kayaks, voiliers, catamarans et surfskis pour tout public, à partir de 4 ans.

Les championnats de squash

Le club de l’Olympique accueille, tout le week-end, les championnats de Calédonie U13 et U17.

Vide-greniers de l'ACH

L'Association calédonienne des handicapés (ACH) organise son vide-grenier, ce samedi, jusqu'à 16 heures, dans ses locaux situés au 22 rue du Mont Té, à Montravel.

Vide-greniers du centre-ville

Dimanche, la place des Cocotiers accueillera quelque 250 exposants, pour une nouvelle édition du vi-greniers du centre-ville de Nouméa.

Le Mois du patrimoine à Dumbéa

Jusqu'à 18 heures, ce samedi, des ateliers et démonstrations de danse et des jeux de société sont proposés à la Micro-folie Dumbéa. Inscriptions obligatoires au 93 58 27 ou à microfolie@ville-dumbea.nc

Le salon Nature et jardin

La septième édition du salon Nature et jardin se déroule, samedi et dimanche, au parc Fayard, à Dubéa. Plus de 130 exposants sont présents : professionnels de l'aménagement des espaces verts, des plantes, de l'horticulture, de l'équipement, de l'énergie verte, des produites et des artisans s'y trouvent. Un food court et un espace d'animation ont été installés.

Celle qui marchait seule avec son carton au Mont-Dore

Cette pièce d'Isabelle de Haas et de Pacifique et compagnie sera jouée, à 19 heures, au Petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore, à Boulari.

La fête agricole de Pouembout

La fête agricole de Pouembout s’est fait une place au calendrier des grands rendez-vous populaires. Sa huitième édition promet quelque 80 exposants et toutes sortes d’animations, notamment des concours : épluchage de pommes de terre (9h40 et 14h50), mangeurs de maïs (11h40), lancer de claquette (14h35) ou claquage de fouet (16h35). Nouveautés 2022, une élection de mini-miss et misters âgés de trois à huit ans (18 heures) ou, au niveau des jeux équestres, le "colis postal" : par équipe de trois, il s’agit de se relayer sur le parcours du stockman avec la même selle ! Et de 19 heures à 21 heures, place à l’inévitable rodéo nocturne, avec monte sur bœuf et sur cheval.

Fin bien ensemble à Koumac

La pièce de Jenny Brifa et de la compagnie Exil Fin bien ensemble sera jourée, à 19 heures, au Chapitô, installé à la plaine culturelle du village.

La journée culturelle de la tribu de Ouyaguette

Jusqu'à 17 heures, ce samedi, à Ouayaguette, tout en haut de la chaîne, à Hienghène, la tribu organise aujourd’hui une journée culturelle, avec un grand marché. Concours de plats traditionnels, dégustation, jeu de pesée d'un panier surprise, danses, concours d'igname et concours de tressage sont notamment organisés.

Journée portes ouvertes du lycée Antoine-Kela

Le lycée public de Poindimié anime sa journée portes ouvertes, jusqu'à 15 heures, ce samedi. Des visites de l'établissement et de son internat sont assurées, ainsi qu'une présentation des formations et de la vie lycéenne. Des stands de restauration, des danses, des chants, de la musique et du théâtre sont également au programme.

La Fête de la citrouille et de la couchoute

Et à Canala, les habitants de la commune donnent rendez-vous, à la Fête de la citrouille et de la chouchoute, sur le site de Kopélia-Nakéty. Des stands, des démonstrations de dressage et des balades à cheval sont à apprécier, ainsi que des promenades en canoë. L'événement a démarré, à 7 heures, ce samedi, et se poursuivra jusqu'à 21 heures. Des troupes de danse et des groupes de musique assurent l'ambiance.

