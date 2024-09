LONG FORMAT. À Yaté, une population contrainte de se réinventer face aux conséquences des blocages

Depuis quatre mois et demi, les quelque 1 600 habitants de la commune de Yaté subissent les conséquences des blocages. Approvisionnement limité, accès restreint aux soins ... Seules l'entraide et la solidarité permettent de pallier, en partie, les difficultés. Le reportage long format de Nouvelle-Calédonie la 1ère.

Son nom ne fait que rarement la une de l'actualité, ces dernières semaines. Pourtant, Yaté et ses habitants vivent une situation délicate depuis le début de la crise. Reliée au reste de la Grande terre par la route du Mont-Dore, la commune se retrouve isolée en raison des blocages à Saint-Louis. De quoi entraîner des répercussions sur l'accès aux soins, aux denrées ou encore à l'éducation. Les habitants se réorganisent donc et font appel à la résilience et à la solidarité pour tenter de pallier les difficultés.

