Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie : comment doivent se dérouler les discussions sur l'avenir institutionnel ?

"Je crois qu’il y aura tout le monde lors de cette plénière qui fixera la méthode." Dimanche soir lors de son entretien accordé à NC la 1ère, le ministre des Outre-mer n'a pas caché son optimisme quant à la réunion de ce lundi après-midi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa.

Au programme, la présentation d'une méthode de travail devant les membres qui composaient les différentes délégations présentes à Paris en janvier dernier, avant de nouvelles bilatérales, dans la foulée, pour d'éventuels éclaircissements. Avec cette "plénière de méthode", le ministre espère arriver à de réelles négociations mercredi et jeudi.

Mais qui sera présent autour de la table pour ce qui doit enfin ressembler à des discussions tripartites : Etat, loyalistes et indépendantistes ?

Les membres de l'alliance Loyalistes-Rassemblement annoncent leur présence. Sonia Backès, élue au Congrès dans l'Intergroupe Loyalistes, l'a encore réaffirmé devant Manuel Valls samedi après-midi au Mont-Dore, lors d'une passe d’armes avec le ministre à Plum.

Même tendance pour le Rassemblement. "Nous l'avons dit au ministre, les bilatérales, c'est fini ! Dorénavant, ce seront des discussions plénières ou rien !", avait lancé Virginie Ruffenach, présidente du groupe politique au Congrès, lors d'une réunion publique organisée par les non-indépendantistes.

>>> À lire aussi : Echange houleux sur la voie publique entre le ministre des Outre-mer et des Loyalistes

En revanche, la situation est moins claire du côté des indépendantistes. Pour Emmanuel Tjibaou, chef de file de la délégation FLNKS à Paris, il est d'abord important que le ministre clarifie sa méthode. "On a des formats de discussions différentes à chaque nouveau gouvernement depuis Jean Castex, commente celui qui est aussi député de la seconde circonscription de la Nouvelle-Calédonie. La suite des discussions dépendra donc beaucoup de ce que Manuel Valls dira."

Le FLNKS se réunira ensuite ce mardi pour arrêter une position pour d'éventuelles négociations.

Pour la délégation UNI, la présence aux négociations est prévue confirme ce lundi matin Jean-Pierre Djaïwé, membre de la délégation UNI à Paris. Mais pour lui, "il est important que tout le monde soit là".

Aujourd'hui, si on veut un accord, il est important que les trois parties soient présentes : Etat, indépendantistes et loyalistes. C'est le seul moyen d'avoir un consensus solide, comme on l'a connu avec les accords de Matignon et l'Accord de Nouméa.