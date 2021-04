Musée maritime : des malles pédagogiques pour découvrir l’histoire du peuplement du Pacifique

Stéphanie Chenais et Coralie Cochin (Caroline Moureaux) •

"Il faut mettre les voiles avec les coques. Il y a les îles Fidji, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande...". Vito, 8 ans, est concentré sur ce jeu proposé dans les nouvelles malles pédagogiques du Musée maritime.

Jouer pour apprendre

Terence Barnes a imaginé et conçu ces malles avec l’artiste Isabelle Ritzenthaler.

" Chacune s’articule avec différents tiroirs, différents visuels, avec à la fois des informations à glaner et aussi tout un tas de petites manipulations, que ce soit sur la construction d’une pirogue, que ce soit sur la reconnaissance d’un ciel étoilé, que ce soit sur une poterie Lapita à reconstruire sous forme de puzzle en trois dimensions".

Les migrations, un élément fédérateur de l’histoire du Pacifique

Les peuplements austronésien et Lapita sont au programme des élèves de CM1, de sixième et de seconde. Professeur d’histoire-géographie au lycée Dick-Ukeiwé, Patrice Fesselier-Soerip est aussi chargé d’animer la cellule pédagogique du Musée maritime. Selon lui, ces migrations sont un élément fédérateur de l’histoire du Pacifique.

" C’est expliquer l’origine des premiers habitants en Calédonie, et expliquer aussi l’évolution de ce peuplement, comment au fur et à mesure de ces trois mille ans en Calédonie, ces populations, qui se sont installées, ont commencé à évoluer dans leur façon de vivre, dans leur organisation de l’espace, dans leurs croyances, pour devenir des Kanak".

Naviguer il y a 5 000 ans

Chaque malle raconte un chapitre important de cette histoire. Les poteries Lapita bien sûr, mais aussi les pirogues et les outils de navigation. L’occasion de mettre en lumière l’exploit que pouvaient représenter ces navigations d’une île à l’autre, il y a près de cinq mille ans.

Valérie Vattier est la directrice du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Elle est interrogée par Coralie Cochin.

Des malles voyageuses

Quatre autres malles identiques vont voyager dans les établissements de Nouvelle-Calédonie. Elles pourront être utilisées par des enseignants du Nord qui peuvent difficilement se déplacer jusqu’à Nouméa.