En Nouvelle-Calédonie, la promesse d'un Téléthon 2019 moins bien doté

Le Téléthon 2019 s'achève sur des promesses de don en hausse à l'échelle nationale, mais sur une tendance inverse en Nouvelle-Calédonie. Le chiffre définitif, attendu mi-décembre, s'annonce à la baisse. Mais il reste encore des animations, et la possibilité de participer à l'élan de générosité.

Rédaction de NC la 1ere, avec Françoise Tromeur •

©nouvellecaledonie

Beaucoup moins en promesses de don

Pour les promesses de don, nous avons eu cette année 2,8 millions. Contre environ 4,2 l’année dernière.

- Robert Racapé, coordonnateur du Téléthon en Calédonie

14,9 millions l'an dernier

Près de neuf milliards à l'échelle nationale

L'invité

©nouvellecaledonie

Un chèque via l'OPT

Les dernières opérations

Un tour en, des longueurs à ladu Ouen Toro, des animations dans les clubs de… Le week-end s’est déroulé sous le signe du Téléthon , une trente-troisième édition relayée sur le Caillou pour laconsécutive.Pendant 38 heures, le 3637 a recueilli les promesses de don des Calédoniens à l’Association française contre les myopathies. Mais dimanche à 22 heures, le célèbre numéro a été fermé sur une. La somme promise cette année s’avère beaucoup moins importante que durant l’édition 2018. «Pour les promesses de don, nous avons eu cette année 2,8 millions. Contre environ 4,2 l’année dernière», annonçait Robert Racapé, le coordinateur local du Téléthon, lundi midi sur notre antenne radio.Le chiffre définitif est attendu à la mi-décembre. Il reste à comptabiliser l’argent collecté grâce à toutes les opérations qui ont été organisées ce week-end, et celles qui sont prévues jusqu'à samedi prochain. Par ailleurs, «il faut qu’on attende les résultats des dons qui ont dû être faitset qui viendront compenser les dons faits au 3637», précise Robert Racapé. «Mais la tendance est plutôt à la baisse, cette année. On peut estimer que l’ensemble des récoltes sur le Téléthon 2019 tournera, je pense,» La cagnotte calédonienne totale avait atteintpour le Téléthon 2018.En revanche, à l'échelle nationale, le grand rendez-vous annuel au profit de la recherche sur les maladies génétiques fait mieux que l'année d'avant. Il faut dire que l'édition 2018 avait été secouée par la mobilisation des Gilets jaunes. Cette année, le compteur de promesses atteint- soit 8,89 milliards de francs CFP !Invité du JT dimanche, quelques heures avant la clôture, Robert Racapé espérait une inversion de la tendance calédonienne.Avis aux Calédoniens qui souhaitent participer après coup : «Il est toujours possible [de faire] un chèque au nom d’AFM Téléthon, de le mettre dans une enveloppe non timbrée au nom d'OPT AFM Nouméa, et l’OPT se chargera de nous le récupérer», signale le représentant de l'AFM.Comme chaque année, le Téléthon 2019 déborde largement du week-end qui lui est officiellement consacré. Non seulement plusieurs opérations ont eu lieu avant, comme la «grande traversée» des pompiers , mais quelques-unes sont encore prévues après :• une soirée au bowling de Nouméa, mercredi 11 décembre, de 18 heures à 22 heures ;• la «rue piétonne» de Noël dans le jardin de la mairie de Koumac, jeudi 12 décembre, de 17 heures à 20 heures ;• la Table de l’amitié organisée par la mairie de Kaala-Gomen samedi 14 décembre, de 11 heures à 15 heures, au centre sportif lors du festival Caboko ;• le tournoi de belote au Colisée de Bourail samedi 14 décembre, à 13 heures, par le Lions club de la commune ;• durant la coupe de Noël jeunes de la ligue de badminton, samedi 14 décembre, de 8 heures à 17 heures, à la salle omnisports de Païta.Le site internet du Téléthon en Nouvelle-Calédonie, c'est par ici