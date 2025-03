Plus de 300 élèves en moins en 2025 : l’université de la Nouvelle-Calédonie établit son bilan de la rentrée

675 étudiants diplômés en 2024. Une baisse de 11% des inscriptions en 2025. L’Université de la Nouvelle-Calédonie dresse le bilan de l'année 2024 et la rentrée 2025 sur le territoire.

2 653 étudiants étaient inscrits au 12 mars 2025, à l’Université de la Nouvelle-Calédonie. C’est 335 de moins qu’en 2024, soit une baisse de 11 %. Une diminution particulièrement marquée en première année, avec 219 étudiants de moins. Parmi eux, 56 n’ont pas effectué leur première inscription et 163 ne se sont pas réinscrits.

675 étudiants diplômés en 2024

La proportion d’étudiantes féminines est de 65% et masculins de 35%. Les élèves les plus jeunes sont âgés de 17 ans et le plus âgé de 66 ans. Il est en licence 2 de droit.

Malgré ce recul des effectifs, les résultats restent solides. En fin de cycle, le taux de réussite atteint 89 %. Un cursus de licence aménagée sur trois ans et demi, avec un accompagnement renforcé, affiche 91 % de réussite. Et en licence SVT, le taux atteint 93 %. Au total, 675 étudiants ont été diplômés en 2024.

Dans le cursus “prépa médecine”, 736 étudiants ont présenté un concours de santé. 376 l’ont réussi. Le taux de réussite cumulée depuis 2002 à l’UNC est de 51% et la moyenne nationale en 2023 était de 25%.

Côté “prépa ingénieurs”, 57 étudiants ont intégré une grande école en 2024.

Pour renforcer l’accompagnement des étudiants, l’université met en place plusieurs mesures : des tests de positionnement en français et mathématiques, des cours de remise à niveau et un suivi individualisé dès la rentrée.

Le point avec Catherine Ris, invitée du journal de midi du vendredi 21 mars 2025, interrogée par Claudette Trupit.

