Houaïlou réceptionne son centre de secours

La nouvelle caserne est quasiment prête, à Houaïlou. Des bâtiments célébrés ce vendredi par les autorités communales et coutumières, les habitants, la sécurité civile et les sapeurs d’autres communes. L'outil, tout neuf, permettra aux dix-sept pompiers de travailler dans de bonnes conditions.

Marguerite Poigoune, avec F.T. •

«Au milieu»

©Marguerite Poigoune / NC la 1ere ...

Après l'éboulement de décembre 2011

Pour «un nouveau souffle»

Florian Areui présente la caserne de Houaïlou

©Marguerite Poigoune / NC la 1ere ...

Entre 500 et 600 interventions annuelles

A l'inauguration de la caserne de Houaïlou

C’est sous les acclamations, que le «ruban» a été coupé. Houaïlou inaugurait ce vendredi son centre communal d'incendie et de secours. Après presque dix mois de travaux, deux bâtiments sont sortis de terre à, où se dresse également la salle omnisports communale Un équipement qui fait la fierté des habitants. «Ça permet maintenant aux sapeurs-pompiers de s’organiser. Et c’est au milieu, souligne Nadège. S'il y a une intervention dans la vallée, comme c’est très loin, c’est plus.» «La commune de Houaïlou est, renchérit Joël, on a besoin de bâtiments comme ça, plus grands. C’est bon, d’avoir un service comme ça pour la population.»La caserne remplace celle qui a été détruite par un éboulement, en décembre 2011. Avant même d'avoir été inaugurée. Depuis, les pompiers sont installés à, dans un local où ils exercent en conditions contraintes «C’est un bel outil de travail», savoure donc Florian Areui, chef de corps de Houaïlou. «Un bâtiment qui va surtout nous amener un nouveau souffle, pour nous permettre de faire de bonnes interventions. Ça fait toujours plaisir d’avoir un outil de cette, et neuf.»Leseffectuent chaque année 500 et 600 interventions, dans une commune qui comptait l'an dernier près de 4 000 habitants. Les travaux de cette caserne ont coûtéCFP. Un investissement financé à 80% par l’Etat et à 20% par la municipalité de Waa Wi Lûû. Les pompiers devront juste attendrepour intégrer leur nouveau «foyer».