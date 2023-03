Après les fortes pluies, le parc de la rivière Bleue reste fermé jusqu'à nouvel ordre

Des pistes très abimées, des aménagements détériorés, le pont Germain légèrement endommagé… Le déluge qui s'est abattu sur le Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie les 15 et 16 mars a laissé des dégâts au parc provincial de la rivière Bleue, fermé jusqu'à nouvel ordre.

Françoise Tromeur •

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le Grand Sud en milieu de semaine dernière n'ont pas seulement inondé la tribu d'Unia, à Yaté, ou fait déborder les cours d'eau au Mont-Dore comme à Dumbéa. Elles ont aussi causé des dégâts au parc de la rivière Bleue, qui s'étend sur les trois communes. Un impact assez important pour l'empêcher de "rouvrir dans les conditions de sécurité optimales", comme l'explique ce mardi 21 mars la province Sud, qui le gère. "Des travaux sont nécessaires pour accueillir à nouveau le public en toute sécurité. En conséquence, le PPRB reste fermé jusqu’à nouvel ordre."

Canoës emportés

Aucun bâtiment ou mobilier n’a été endommagé, précise la collectivité. En revanche, les pistes en terre ont été très abimées côté vallée de la rivière Bleue. L’aménagement pour personnes à mobilité réduite a de nouveau été endommagé ainsi que des lames du deck. "Par ailleurs, la rivière est sortie à plusieurs endroits de son lit, lessivant la piste et emportant trois tables de pique-nique, ainsi que les canoës de notre prestataire Sud Loisirs. En l’état actuel, la circulation des VTTistes non confirmés est vivement déconseillée, le risque de chute étant avéré du fait des nombreuses ornières créées par le lessivage et des dépôts de fines", énumère la province.

Pont Germain à nettoyer

"Le pont Germain a été légèrement endommagé mais reste circulable en toute sécurité. Il devra être en partie démonté pour être nettoyé avant remontage. Ces travaux seront faits en interne courant de semaine." Les équipes du parc s’emploieront dès cette semaine à effectuer les premiers travaux avec du matériel léger. Mais d'autres, plus conséquents, "sont en cours de planification."

Entre le mercredi 15 mars à 21 heures et le jeudi 16 à 9 heures, un cumul de 330 mm a été relevé à la station météo du parc. A noter que les Bois du Sud aussi sont fermés.