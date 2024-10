À Bourail, la fête de la Science vue à hauteur de tortue

Les tortues marines s'apprêtent à revenir déposer leurs œufs sur les plages de Nouvelle-Calédonie. Alors que la saison de ponte commence début novembre, la fête de la Science est l'occasion de mettre en lumière les actions destinées à les protéger. Une journée de sensibilisation était organisée ce samedi 19 octobre, à Bourail, près de la roche Percée.

Dans cet "Océan de savoirs", des tortues qui vont bientôt revenir pondre sur le littoral bouraillais. Samedi 19 octobre, à la roche Percée, le thème retenu pour la fête de la Science 2024 a permis une sensibilisation à leur sujet. L’association Bwärä tortues marines et l'antenne du WWF ("World wide fund for nature") ont présenté les actions destinées à les protéger, en partenariat avec le collège Louis-Léopold-Djiet et le Centre d’initiation à l’environnement.

Deuxième site de ponte dans le Pacifique Sud

Un public très familial s’est prêté au jeu pour en savoir plus sur celles qui fréquentent chaque année les plages de Bourail, le premier site de ponte en Calédonie pour les tortues grosse tête et le deuxième à l’échelle du Pacifique Sud. “On fait des actions depuis dix-huit ans”, rappelle Dominique Lafage, qui préside l’association Bwärä, “et on est rattrapés par les problématiques du réchauffement climatique. Cette année, on travaille à la création de nurseries pour mettre les nids de tortue à l’abri du soleil, et ainsi pouvoir équilibrer le ratio mâles / femelles.”

Cette année, l'association Bwärä a prévu six nouvelles nurseries pour assurer que des bébés mâles sortent des œufs de tortue, et pas seulement des femelles. • ©Alix Madec / NC la 1ère

Des nurseries pour assurer des bébés mâles

Explication : la température dans le nid est déterminante pour le sexe du bébé tortue. “Plus c’est chaud, plus on a de femelles. Sur la plage de la roche Percée, le sable (gris à gris foncé) est très chaud. L’année dernière, [sur] un nid en milieu de plage, il y a eu pratiquement 100 % de femelles, alors que [sur] un nid qui était dans nos nurseries, elles ont eu à peu près 30 % de mâles.”

Des actions de reboisement importantes

Les participants à cette journée ont pu entendre parler des fameuses nurseries, mais aussi de la pépinière et des actions de reboisement. C’est à plusieurs titres que les chantiers de plantation jouent un rôle en faveur des tortues : les arbres les protègent de la pollution lumineuse, tiennent le sable, créent une zone d’ombre en haut de plage qui abaisse la température du sol. Mais planter en bord de rivière limite aussi la quantité de boue qui se répand dans le lagon lors des inondations. Des sédiments qui affectent le milieu marin.

Collégienne de Bourail, Eva présente une maquette qui montre l'enjeu du reboisement, pour les tortues marines. • ©Alix Madec / NC la 1ère

Pas de "turtle watching"

Les rendez-vous proposés pour la fête de la Science se poursuivent jusqu’au 28 octobre - le programme peut être consulté ici, en long, ou là, en résumé. Quant à la ponte des tortues marines à Bourail, elle doit commencer entre le 5 et le 10 novembre. Mais pas de “turtle watching” cette année, c’est-à-dire d’observation proposée au public, dans le contexte de crise et les difficultés financières que rencontrent les associations.

