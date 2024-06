INFORMATIONS PRATIQUES. La foire de Bourail reportée et celle de Koumac annulée, le couvre-feu prolongé et le pont aérien entre Magenta et la Tontouta est levé

C'est officiel, la foire de Bourail n'aura pas lieu le 15 août, ni celle de Koumac, en septembre. Le couvre-feu est prolongé jusqu'au 8 juillet et il est interdit de se rassembler pendant tout le week-end. Le pont aérien entre Magenta et Tontouta est interrompu pour ce samedi. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques de ce samedi 29 juin et dimanche 30 juin.

Dans un contexte toujours instable, l'emblématique foire de Bourail est reportée. Par ailleurs, le haut-commissaire a décrété le couvre-feu de 20h à 6h jusqu'au 8 juillet, il a aussi interdit les rassemblements jusqu'à 20h dimanche, jour du premier tour des législatives anticipées. Voici les informations pratiques de ce week-end.



Foire de Bourail et de Koumac annulées

Bourail

Pas de foire de Bourail ce week-end du 15 août. L'annonce a été faite par le comité organisateur sur sa page Facebook. En cause : le contexte sécuritaire qui ne permet pas d’envisager un tel événement dans des conditions sereines. Selon les organisateurs, la foire est reportée, pas annulée.

Koumac

La foire agricole et artisanale de Koumac a décidé d'annuler sa 31ème édition. Elle devait avoir lieu les 20,21 et 22 septembre. " Cette décision difficile a été prise en raison du contexte économique actuel" est-il écrit dans un communiqué. La foire de 2024 ne sera pas reportée.

Couvre-Feu

Le couvre-feu est reporté jusqu'au 8 juillet. Il est donc interdit de se déplacer entre 20h et 6h du matin. L’interdiction de la vente d’alcool est, elle aussi, maintenue. Les rassemblements sont également interdits ce week-end, jusqu’à 20 heures dimanche, jour du premier tour des élections législatives anticipées.

Transport

Voici la liste des vols internationaux autorisés jusqu'au 7 juillet. Les avions qui ne sont pas listés "sont par conséquence annulés", selon Aircalin.

Le pont aérien levé

Le pont aérien entre l'aérodrome de Magenta, à Nouméa et l'aéroport de Tontouta à Païta est levé ce samedi.

Air Calédonie



L'aérodrome de Lifou a été fermé, après une intrusion sur le tarmac et des dégradations le week-end dernier, à lire ici. Pas de vols ce samedi.

La piste est en cours de réparation pour un montant de près de 2 millions de francs pris en charge par la Nouvelle-Calédonie.

Les navettes maritimes



Les horaires des navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa pour ce samedi ont été diffusés par la province Sud.

Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Il fonctionne à Lifou.

Les établissements scolaires fermés ou bien ouverts

Les écoles publiques

À Bourail, selon la province Sud, pas d'ouverture d'école jusqu'à lundi 1er juillet, inclus.

À Dumbéa, depuis jeudi, quatorze écoles sont ouvertes aux horaires habituels, soit de 7h45 à 15h30, annonce la mairie (liste à consulter ici). En ajoutant que "tous les services périscolaires seront assurés : la garderie du matin (dès 6h30), la cantine et la garderie du soir (jusqu’à 16h30 uniquement)".

En revanche, "quatre établissements scolaires demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre, car ils ont subi des dégradations importantes ou que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. La continuité pédagogique est assurée pour ces écoles." Il s'agit de Jack-Mainguet, dans le centre urbain de Koutio, et des établissements scolaires du lotissement Jacarandas : Les Niaoulis, Louis-Benebig ainsi que le groupe scolaire Louise-de-Greslan / Jacarandas.

À Païta, la commune de Paita annonce ce vendredi après-midi la réouverture en demi-journée, le matin, des écoles communales publiques à compter du mardi 2 juillet 2024.

Un service de garderie sera mis en place de 6h45 à 7h45 et de 11h30 à 12h30 (11h00 à 12h00 le mercredi) jusqu’au vendredi 5 juillet. Le service cantine ne sera pas assuré.

Sont concernées : toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune à l’exception de l’Ecole Jean-Baptiste Gustin qui reste fermée jusqu’à nouvel ordre.

À Nouméa, la mairie a fait savoir que les écoles suivantes restaient fermées : celles de la Vallée-du-Tir, celle de Nouville, celles de Rivière-Salée, celles de Ducos, celles de Montravel, mais aussi Adrienne-Lomont à Normandie, Guy-Champmoreau à Tuband, Mathilde-Broquet aux Portes-de-Fer et Albert-Perraud à Magenta aérodrome.

Au Mont-Dore, la plupart des écoles de la partie Sud restent fermées jusqu'à nouvel ordre (Rizière, Coccinelles, Briquèterie, Vallon-Dore, Dauphins). L'exception, c'est le groupe scolaire de Plum, qui a rouvert à ses élèves mercredi. Une sixième école publique mondorienne garde portes closes, le groupe scolaire de Saint-Michel.

La Caisse des écoles assure le service de cantine et de garderie (matin et soir) dans tous les établissements ouverts.

Une continuité pédagogique est proposée par les enseignants pour les élèves des écoles fermées. Les parents d’élèves sont invités à se renseigner directement auprès de la direction de l’établissement dans lequel est scolarisé leur enfant.

À Sarraméa, école fermée jusqu’à nouvel ordre.

À La Foa, la reprise est envisagée ce 1er juillet.

A Moindou, l'école Odile Forest sera fermée lundi et mardi.

Dans les collèges et lycées publics

La liste détaillée des établissements ouverts et fermés est consultable ici.

L'ouverture est programmée le lundi 1er juillet pour le collège de La Foa, le collège de Rivière-Salée (dont les élèves iront en cours à l'école Arsapin), le lycée Dick-Ukeiwë de Dumbéa et le lycée du Mont-Dore. Mais aussi, désormais, pour le collège de Boulari.

La date du lundi 8 juillet est évoquée pour le collège de Kaméré.

Le vice-rectorat rappelle qu'en province Nord, pour des questions de sécurité et de logistique, tous les établissements du second degré (collèges et lycées) restent fermés, tant pour les personnels que pour les élèves. Des visioconférences sont organisées avec les personnels et une continuité pédagogique est mise en place selon les modalités prévues par l’établissement.

Aux îles, le seul collège public encore fermé, celui de La Roche à Maré, doit accueillir les élèves à partir de lundi 1er juillet.

Un numéro vert (gratuit) est mis à disposition par le vice-rectorat "pour répondre à vos questions concernant la scolarité de votre enfant". Cela concerne les collèges et lycées. Le 05 00 06 est accessible

de 8 heures à 11h30 et de 12h30 à 15 heures, du lundi au vendredi.

La santé

Le Médipôle

Le Médipôle annonce la reprise des consultations programmées et des visites à l'hôpital. Les rendez-vous, consultations, interventions programmées et chimiothérapies sont assurés. Les visites reprennent aux horaires suivants : midi - 15h, sauf pour le pôle "mère-enfant", où seuls les parents sont autorisés.

Clinique

Les horaires des urgences de la clinique Kuindo-Magnin sont mis à jour à partir du 1er juillet.

Les autres services

A Dumbéa

La Calédonienne des eaux demande aux habitants de Dumbéa de relever leurs compteurs.

Legislatives

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les législatives sur le site de NC la 1ère.