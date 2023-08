Un tour dans les coulisses du concours culinaire et dans les allées de la foire de Bourail

Partager :

Plus de 600 exposants sont présents à la foire de Bourail jusqu'à ce dimanche soir. Des agriculteurs et des éleveurs mais aussi des artisans de bouche et d'art. Reportages dans les coulisses du concours culinaire et dans les allées du pavillon des artisans.

Camille Mosnier et Cedrick Wakahugneme (édité par Cécile Rubichon) •

Robert Ragué, boucher-charcutier, a remporté le premier prix du concours culinaire de la 46e foire de Bourail pour son saucisson de cerf pimenté. C'est la deuxième année. Pas question de dévoiler la recette, qu’il tient de son grand-père maternel. Quatorze produits récompensés Le jury était unanime. Composé de chefs cuisiniers et de gourmets, il a délibéré quelques jours avant l'ouverture de la foire. Ils ont goûté 67 produits. Et remis quatorze récompenses. Présentation, odeur, goût, consistance sont notés. À l'origine du concours, il y a vingt-quatre ans, Carina Richard. Chaque année, c’est elle qui détermine les catégories. En fonction des produits de saison notamment. Cette fois, l’igname et des produits de la mer ont par exemple été mis en lumière. Le reportage de Camille Mosnier, Gaël Detcheverry et Nathan Poaouteta : Foire de Bourail : dans les coulisses du concours culinaire • ©Camille Mosnier, Gaël Detcheverry et Nathan Poaouteta / NC la 1ère En tout, vingt-deux concours sont organisés à la foire de Bourail. Pour mettre en valeur des animaux et leurs éleveurs, des agriculteurs, des rodéomen, des pros du lancer de claquettes... Mais beaucoup de visiteurs viennent aussi pour profiter des nombreuses dégustations et découvrir des artisans calédoniens. De beaux exemples de reconversion Dans le pavillon des artisans, les objets faits mains sont soigneusement exposés. Caroline Gons a quitté son métier sur mine pour se consacrer entièrement à la poterie. Des pots en terre cuite faits d’argile qu’elle a appris à préparer elle-même. Pour sa première participation, elle a reçu le prix de la relève. Une belle récompense pour cette jeune artiste qui vit difficilement de son métier mais ne changerait pour rien au monde. Autre exemple de reconversion, celui de Nes. Après quinze années de soudure, il façonne désormais des toiles en inox pour en faire des objets décoration. Une passion qui a aussi ses limites. Le jeune artiste est obligé de travailler à côté, comme soudeur mais également comme encadrant dans une structure d’insertion des travailleurs handicapés. Plus de 600 exposants sont présents à la foire de Bourail • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère La foire de Bourail se termine ce dimanche soir. Toutes les informations pratiques sont à retrouver en cliquant ici.

