Un sexagénaire condamné en appel à trois ans de prison ferme pour avoir agressé la conductrice de taxi aux Koghis

A la mi-juin, dans le secteur des Koghis à Dumbéa, une conductrice de taxi a été menacée à l'arme blanche par un client, parti avec le véhicule. L'homme a été jugé pour ces faits par le tribunal correctionnel. Le ministère public a fait appel de la décision et après nouvelle audience, le délibéré vient de tomber : le sexagénaire est condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis.

Loreleï Aubry, avec Françoise Tromeur •

On la connaît sous le nom de Mamy Bernadette, chauffeure de taxi à Dumbéa. Une conductrice dont la course aux Monts-Koghis a tourné au cauchemar, le 13 juin. Un client âgé d'une soixantaine d'années l'a menacée d'un couteau de cuisine à la gorge. Quand elle s'est enfuie, l'homme est parti avec le véhicule orange qu'il a abandonné, plus loin, à hauteur de Koné.

Après l'audience du 26 septembre

Un agresseur qui a été condamné en appel à cinq ans de prison, dont deux ans avec sursis probatoire. Le délibéré a été rendu ce mardi 3 octobre, suite à l'audience en seconde instance du 26 septembre. La cour d’appel a suivi les réquisitions du ministère public. Ce dernier avait d’ailleurs fait appel car il estimait insuffisante la première condamnation.