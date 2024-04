Agression d’une motarde à Saint-Louis, au Mont-Dore : un jeune homme de 17 ans en détention provisoire

Le 9 avril, une jeune femme se faisait voler sa moto après une violente agression collective alors qu'elle traversait Saint-Louis, au Mont-Dore. Une scène survenue devant témoins, qui a provoqué un grand émoi à travers la Nouvelle-Calédonie. Un des auteurs présumés, un adolescent de dix-sept ans, a été placé en détention provisoire, tandis que l'enquête se poursuit.

C'est une scène de violences qui a choqué, au terme d'une journée ponctuée de blocages et de heurts sur la route provinciale n°1. Le mardi 9 avril, à Saint-Louis sur la commune du Mont-Dore, une motarde a subi une agression collective et le vol de son deux-roues. Ça s'est passé vers 16h30, devant plusieurs témoins.

Route barrée par un groupe

Récit du procureur de la République, dans un communiqué diffusé ce mercredi : "Alors que la motocycliste circule sur la RP1, devant la tribu de Saint-Louis, dans le sens Plum-Nouméa, un groupe (…) surgit sur la voie publique, provoquant un fort ralentissement des véhicules positionnés devant la moto." Plusieurs d'entre eux, "cagoulés et porteurs de rondins de bois", se mettent devant la conductrice en lui barrant la route.

Déséquilibrée, frappée et percutée

"Alors qu’elle tente une manœuvre de contournement", une des personnes saisit son guidon, ce qui la déséquilibre, "tandis qu’un deuxième agresseur lui assène un coup au niveau du casque à l’aide d’un rondin". Tandis que la jeune femme se relève, continue Yves Dupas, "plusieurs individus lui portent des coups, pendant que d’autres s’emparent de sa moto, prenant la fuite en direction de la tribu". Son calvaire n'est pas terminé. "La scène de violence se poursuit par l’action d’un agresseur qui au volant de son scooter, roule délibérément sur la jambe de la victime."

Contusions

L’examen médical permettra de repérer six contusions au niveau de son visage, de ses jambes et de ses bras. De quoi justifier une incapacité totale de travail de dix jours. L’enquête confiée à la brigade de recherches de Nouméa a conduit le parquet à ouvrir, le vendredi 19 avril, une information judiciaire contre X. Pour vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ce délit fait encourir la peine de dix ans d’emprisonnement.

Accusé d'avoir roulé sur la jambe de la victime

Étape suivante le lundi 22 avril. La brigade de recherches a procédé à une série d’interpellations. Le lendemain, mardi 23, un adolescent de 17 ans était déféré devant le magistrat instructeur. Domicilié à la tribu de Saint-Louis, il a été identifié comme le conducteur du scooter qui a percuté la victime. Lors de ses auditions, relève Yves Dupas, le jeune homme a contesté son implication dans les faits de vol. Et il a assuré qu’il n’avait pas heurté volontairement la motarde.

"Il est mis en examen du délit reproché et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention." Une décision conforme aux réquisitions du parquet et à la demande du magistrat instructeur. En parallèle, les investigations se poursuivent.

