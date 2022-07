Assises : 18 ans de réclusion criminelle pour l'auteur du double féminicide

Terry S. encourait la perpétuité, il a finalement été condamné à 18 ans de réclusion criminelle ce mercredi aux assises. En janvier 2021, il avait ouvert le feu sur sa belle-mère et sa compagne. Deux coups de fusil mortels pour lesquels les jurés devaient définir s’ils étaient intentionnels.

Julie Straboni •

On a pleuré partout, pendant ces deux jours de procès. Dans le box, à la barre, sur les bancs de la cour d’assises : l’accusé, le père de l’accusé, le compagnon de la première victime, l’avocate de la défense… et d’autres encore, dans cette salle pleine à craquer. Si Terry a été reconnu coupable du meurtre de Cindy, sa belle-mère, les débats auront convaincu le jury qui, après une heure de délibération, a choisi de ne pas retenir la volonté de tuer Ashley, sa copine.

Moins que la peine requise

18 ans de réclusion criminelle, c'est moins que les 20 ans que demandait Christian Pasta, l'avocat général, dans son réquisitoire. "Les parties civiles sont extrêmement déçues : cela fait 18 mois qu'elles étaient dans l'attente de ce procès, transmet maître Barbara Brunard, qui représente le compagnon de Cindy. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse... Malheureusement, on a eu affaire à un accusé qui est resté dans le déni total des évidences."

L'avocate s'interroge également sur la forme. Car deux jours de débats, "c'était très peu au vu de la gravité des faits. On a également déploré l'absence d'un certain nombre d'experts [directeur d'enquête, psychiatre, balistique], qui auraient certainement permis d'éclairer un peu plus la cour d'assises. Là on s'est contenté de rapports écrits, et c'est très compliqué pour des jurés non professionnels de comprendre exactement la teneur de ces pièces."

Pas prévu de faire appel

Prouver que Terry n'a pas voulu tuer sa compagne : c’était tout l’enjeu de ce procès pour l’un des avocats de la défense, maître Martin Calmet : "C'était le point fondamental : il devait être acquitté par rapport à Ashley, il n'a jamais voulu la tuer, ou la blesser, et la justice a suivi cet argumentaire. C'est un point fondamental pour la reconstruction de Terry, et celle de son enfant."

Car Ashley, 16 ans, et Terry, 19 ans, venaient tout juste de devenir parents d'un petit garçon. Quel âge aura-t-il quand son père sortira de prison ? Les éventuels aménagements de peine le diront. Il n'envisage pas de faire appel de cette décision.