Au Mont-Dore, quelques heures d'ouverture du verrou Nord : "C'est la première fois depuis quatre mois que je sors en voiture"

Le verrou Nord de la tribu de Saint-Louis a été ouvert exceptionnelement quelques heures hier et aujourd'hui pour permettre à des habitants de se ravitailler. Une petite avancée dans ce dossier, mais pour l'instant pas encore d'ouverture définitive, puisque les discussions se poursuivent entre les coutumiers et le haussariat.

Depuis deux mois que les verrous sont installés des deux côtés de la tribu de Saint-Louis, ce mercredi, des habitants ont pu sortir avec leur véhicule quelques heures seulement. De quoi permettre à certains de se ravitailler. "Ils ont ouvert le verrou à partir de 6h et jusqu'à 9h, témoigne un habitant de la tribu de manière anonyme. Ça s'est très bien passé, on a pu en profiter pour sortir, faire le plein d'essence, de l'alimentation, du gaz et un peu de tout, pour subvenir à nos besoins à la maison. C'est la première fois depuis quatre mois que je sors en voiture."

J'espère que ça va aller de mieux en mieux, surtout pour nos vieux qui sont enfermés dans la tribu et qui sont malades. Un habitant de Saint-Louis

Ne pas prendre le risque d'être coincé avec la voiture

Plusieurs habitants continuent de traverser le verrou Sud à pied, puisque pour l’instant cette ouverture de quelques heures reste exceptionnelle selon le haut-commissariat. "Pour le moment, comme un coup, c'est ouvert, un coup, c'est fermé, on ne sait jamais. Donc, on ne veut pas prendre le risque d'être coincé avec la voiture à l'extérieur", raconte une femme de la tribu. "Quand ça sera ouvert et bien officiel, je rentrerai avec la voiture."

"C'est dur à supporter qu'on te fouille tous les jours, mais j'espère ne plus avoir à vivre ça encore longtemps." Une habitante de la tribu de Saint-Louis

Une route sécurisée pour tous

Aucune certitude que le verrou de Thabor soit de nouveau ouvert. Selon nos informations, ce jeudi, la RP1 devrait être nettoyée. Après des redditions ces derniers jours, les discussions se poursuivent entre les représentants de l’Etat et les coutumiers, car l’objectif pour le haussariat, c’est que la route soit sécurisée et complètement libérée pour tous.

Le reportage de Brigitte Whaap et Christian Favennec :