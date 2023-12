Devant la justice, un trafic de cocaïne entre Amsterdam et le Mont-Dore

Le 19 octobre 2023, les douanes de Nouvelle-Calédonie, appuyées par les services de police, découvraient de la cocaïne, liquide ou en poudre, dans les bagages de deux voyageurs en provenance de l’Hexagone. Une autre personne était interpellée et tous trois se voyaient placés en détention provisoire. Sans oublier deux hommes, qui comparaissent libre ou sous contrôle judiciaire. Cinq prévenus jugés ce vendredi, au tribunal correctionnel de Nouméa.

Un procès à l'image de l'affaire : atypique. Après des heures passées à relever des irrégularités dans les procédures, douanières et policières, les avocats de la défense ont gain de cause. Ce vendredi 15 décembre en milieu d'après-midi, la présidente du tribunal accepte de ne pas tenir compte des auditions enregistrées en garde à vue. L'audience reprend avec les trois prévenus en détention provisoire depuis leur interpellation.

"Reine mère" et "tonton"

La femme, sexagénaire d'origine belge, semble être à la tête du réseau. Ses proches la surnomment "la reine mère". Son mari, quadragénaire, est appelé "tonton". Tous deux sont connus, au Mont-Dore, pour leur caractère aimable et festif. Elle, est addict à la cocaïne. Lui, au cannabis.

Un procès atypique.

Cocaïne liquide dans une bouteille de vin

Le troisième s'avère plus jeune. Il reconnaît avoir voyagé régulièrement avec "la reine mère" de Nouméa à Paris. Ce trentenaire déclare avoir été au courant de ce qu'il se passait. Il recevait un million de francs CFP par voyage. Elle, partait seule à Amsterdam et le retrouvait à l'aéroport à Paris. La femme lui confiait alors une bouteille de vin blanc. Le troisième prévenu savait ce qu'il y avait à l'intérieur : de la cocaïne liquide. Les deux autres mis en cause sont entendus à la barre. Deux hommes qui comparaissent pour avoir acquis, cédé et consommé des stupéfiants. Le procès risque de se terminer dans la soirée.

Case du Sénat coutumier, l'affaire renvoyée

C'est aussi ce vendredi que devait être jugé l'incendiaire présumé de la case symbole du Sénat coutumier. Procès renvoyé au 19 avril 2024, pour cause d'audience surchargée. L’homme, âgé de 35 ans, a été interpellé en flagrant délit de vol quelques heures après l'incendie, le 5 novembre 2022. Récidiviste, il encourt jusqu'à vingt ans de prison.