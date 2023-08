La cantine de l’école Les Coccinelles au Mont-Dore reprend du service

Un peu plus de deux mois après avoir été incendiée, la cantine de l’école Les Coccinelles à la Coulée au Mont-Dore, reprend progressivement du service. Les sections des petits y déjeunent déjà depuis ce lundi 21 août. Les 120 élèves seront de retour dès jeudi.

Marguerite Poigoune (Édité par Alix Madec) •

Après un peu plus de deux mois sans service, le réfectoire de l’école maternelle Les Coccinelles de la Coulée au Mont-Dore peut à nouveau recevoir ses élèves. L’ouverture officielle de la cantine se fera ce jeudi 24 août, avec l’ensemble des écoliers. Depuis lundi, les sections des petits déjeunent déjà dans le nouveau réfectoire.

14 millions de francs CFP de travaux

"Le directeur de l’établissement a préféré faire une rentrée progressive", explique Valérie Bolo, adjointe au maire de la commune, en charge de l’enseignement. "C’est-à-dire que les 120 élèves rentreront tous jeudi. Mais là, on a commencé par les petits effectifs. On a continué entre hier et aujourd’hui avec une liaison chaude, pour que les enfants puissent retrouver petit à petit leurs habitudes", détaille l’adjointe au maire.

L'école maternelle Les Coccinelles a brûlé. • ©Ville du Mont-Dore.

Le réfectoire a été détruit par un incendie d’origine criminel, dans la nuit du 5 au 6 juin dernier. Les travaux de nettoyage et de désinfection pour le remettre en l’état ont duré 5 semaines. "Il a fallu refaire les toitures, les faïences, la peinture…", poursuit Valérie Bolo.

Coût total des travaux pour la municipalité : 14 millions de francs CFP.