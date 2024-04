Mont-Dore : les études se poursuivent sur la faisabilité d’un viaduc pour contourner Saint-Louis

Alors que les incidents se sont multipliés ces derniers jours sur la RP1, à hauteur de la tribu de Saint-Louis, au Mont-Dore, où en est le projet de voie de contournement annoncé en fin d’année dernière ? La province Sud fait le point.

C’est un projet à 60 milliards de francs. Le même montant que pour la future prison de Nouméa. La construction d’un viaduc reliant le Mont-Dore à la capitale est toujours sur les rails, assure la province Sud.

"Une première fourchette [de prix] a été donnée et les entreprises ont rappelé qu’il était important de finaliser les études préparatoires", indique Nicolas Pannier, son secrétaire général. Des informations essentielles qui doivent prendre en compte le point de départ et le point d’arrivée de l’ouvrage, ainsi que les contraintes qui pourraient être rencontrées en mer et qui peuvent avoir une influence sur le montant des travaux.



Un avant-projet définitif attendu en 2025

Les études portant sur cette voie de contournement figurent parmi la dizaine d’opérations inscrites au contrat de développement 2024-2027 entre la province Sud et l’Etat, dont la participation s’élève à 75 % du financement. Le projet prévoit de relier le Vallon-Dore au wharf de N’Géa.

"On va lancer les études géotechniques à la fin du mois pour déterminer le tracé le plus sûr, avec le meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, on va pouvoir finaliser un avant-projet définitif sur l’année 2025", signale Nicolas Pannier.

Des habitants impatients

Une solution que l’association Citoyen mondorien appelle de ses vœux. "L’exaspération est à son comble", déclare Florent Perrin, l’un de ses représentants, après les derniers caillassages et l’agression d’une automobiliste survenus ce week-end du 19 au 21 avril, sur la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis.

Les élus municipaux de l’opposition de Générations Mont-Dore ont exprimé, eux aussi, leur "profonde exaspération et indignation face aux actes de violences et d’insécurité qui persistent sur la route de Saint-Louis", dans un communiqué envoyé ce dimanche. Ils demandent au haussariat de "prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité de la route de manière incontestable".

