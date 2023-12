A Nouméa, cette affaire de stupéfiants liée au monde de la nuit et aux quartiers Sud

Comparutions multiples en reconnaissance préalable de culpabilité, ce mercredi, à Nouméa. Six personnes impliquées dans une affaire de trafic de stupéfiants se sont vues proposer des peines, que cinq ont acceptées. Elles devaient répondre de transport, usage ou revente de cocaïne. Le principal prévenu a obtenu quelques jours de réflexion, avant de se présenter à nouveau en CRPC.

La nouvelle a fait grand bruit, en 2021. Six personnes étaient alors interpellées, mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Elles devaient répondre de transport, usage et revente de cocaïne. Au cœur du trafic, un couple qui importait de la drogue en Nouvelle-Calédonie, depuis l’Hexagone. C'était entre 2018 et 2019. Le système permettait d’alimenter un réseau de consommateurs appartenant au milieu aisé de Nouméa, sur fond de soirées dans les quartiers Sud.

Procédure de CRPC

Ce mercredi 6 décembre 2023, le principal prévenu dans l’affaire comparaît en CRPC. Il se trouve en détention provisoire, pour récidive en février 2023. Cinq autres protagonistes se présentent en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ils doivent, selon le cas, répondre d’importation, cession ou détention de stupéfiants.

Trois avocates de la défense dans cette affaire. • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

Des peines au pénal homologuées par un magistrat

Une fois acceptées par le prévenu et son avocat, les peines proposées par le procureur de la République sont homologuées par un magistrat du siège. Seul le principal prévenu a demandé une période de réflexion, avant de donner sa réponse, soit dix jours. Une nouvelle CRPC est organisée mercredi 13 décembre.

Les cinq autres personnes ont toutes reconnu les faits qui leur sont reprochés, et accepté les peines proposées :

douze mois de prison avec sursis simple et 400 000 francs CFP d’amende ;

000 francs CFP d’amende ; dix-huit mois de prison, dont douze mois avec sursis et 600 000 francs d’amende ;

000 francs d’amende ; quinze mois de prison avec sursis et un million d’amende ;

; dix-huit mois de prison, dont dix mois avec sursis probatoire et deux millions d’amende ;

; douze mois de prison avec sursis simple et 300 000 francs d’amende.

L'un des protagonistes de l'affaire a été condamné en CRPC à huit mois de prison et une amende de deux millions de francs. • ©Niko Yann Martin / NC la 1ère

Un kilo de cocaïne saisi en février

Une affaire qui aurait pu s’arrêter là. Mais le principal prévenu (le conjoint du couple) a donc réitéré en février 2023, avec un autre individu. S'en est suivie une saisie record pour la Calédonie : un kilo de cocaïne en provenance de l’Hexagone, dissimulé dans une enceinte portable à l'intérieur d'un colis postal. Valeur estimée, 75 millions de francs. L’individu qui doit être à nouveau entendu mercredi prochain en CRPC, pour l’affaire de 2018 à 2021, devrait être jugé en correctionnelle prochainement, dans ce dossier-là.