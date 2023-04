Affaire Pérès-Martinez : le deuxième jour du procès en appel a débuté dans une ambiance tendue

Pour cette deuxième journée devant les assises de la Nouvelle-Calédonie, ce mardi après-midi, le procès en appel d'Olivier Pérès a débuté à 14 h pour se poursuivre tard dans la soirée avec des visio-conférences depuis la métropole. Dès le début, l'ambiance est tendue entre les deux parties.

Natacha Lassauce-Cognard (Noémie Dutertre) •

Pour cette deuxième journée de procès, un expert-psychiatre et des témoins seront entendus en visio-conférence, c'est pourquoi le procès débute à 14 heures. Ces visio-conférences avaient posé problème hier, lors de la première journée de procès. L'avocat d'Olivier Pérès avait demandé un renvoi du procès, sa demande a été rejetée. Les débats se poursuivent donc aujourd'hui, mardi 4 avril.

Retour sur les faits



En ce deuxième jour de procès, les débats débutent avec le témoignage d’une enquêtrice. A la barre, elle revient sur les faits qui se sont déroulés le 13 septembre 2018. En fin d’après-midi, les forces de l’ordre reçoivent un appel d’Olivier Pérès, il avoue avoir tiré sur son voisin. Il disait que « sa femme et ses enfants étaient menacés par Eric Martinez ».

L’après-midi du drame, après avoir quitté en urgence le CHT, l’ancien chirurgien orthopédiste rentre à son domicile, sa femme l’ayant prévenu qu’elle partait au practice de golf avec ses enfants, il boit une boisson chaude, fume un cigare, prend une arme de chasse, met deux cartouches dans l’arme et prend 2 autres cartouches. Il met le matériel dans sa voiturette et se rend ensuite sur le golf de Tina. Éric Martinez promène ses chiens. L’accusé, Olivier Pérès, dit que ce dernier le charge, il se saisit alors de son arme et met en joue la victime. Il tire trois fois : la victime est touchée à une main puis à la jambe et au dos.

En garde à vue, l'accusé a expliqué que la victime avait une relation extra-conjugale avec sa femme mais qu’elle avait rompu. Éric Martinez l’aurait mal supporté.

Interrogée par Me Martin Calmet, avocat de la partie civile, l’enquêtrice déclare que durant les quatre auditions, Olivier Pérès dit s’être rendu sur le green le jour du drame car il voulait protéger sa femme et ses enfants. Lors de la prolongation de la garde à vue de l’accusé, une confrontation est organisée avec la veuve d’Eric Martinez car Olivier Pérès déclare que Mme Martinez lui a fait part de menaces de son mari à l’encontre de la famille Pérès. Une déclaration que la femme de la victime n'a pas corroboré.

Ambiance tendue entre les deux parties

Le témoignage de l’enquêtrice est interrompu par un nouvel incident provoqué par la défense qui provoque une suspension d’audience. L’ambiance entre les différentes parties reste tendue dans ce procès. Après l'enquêtrice, le couple qui a découvert le corps de la victime doit être entendu. Ensuite, viendront les visio-conférences avec pour l'instant, en cette fin d'après-midi, sept témoins et un expert qui devraient être entendus.

A noter que quatre témoins ont été renvoyés à mercredi 14 heures dont le Dr Jean-Louis Labbe (déjà renvoyé hier à aujourd’hui).